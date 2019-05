Ifølge Simon Simonsen er det en delt bestyrelse, der har udtrykt mistillid. Han vil fortsætte sin valgkamp under den forudsætning, at han håber og tror på, at medlemmerne på generalforsamlingen vil se hans vej. (Arkivfoto)

Efter møde: Stolen vakler under Simonsen

Nu er det op til en ekstraordinær generalforsamling at afgøre, om Simon Simonsen må opstille til valget. Indtil da fastholder han, at børn skal kende deres far.

På et bestyrelsesmøde mandag aften i kredsen Indre By og Christianshavn udtrykte et flertal i bestyrelsen mistillid til ham efter hans udtalelser om partifællen Joy Mogensen og solomødre.

Simon Simonsen er rykket et skridt nærmere at blive kasseret som folketingskandidat for Socialdemokratiet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her