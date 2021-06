Artiklen: Efter forlig stævner 28 Godhavnsdrenge staten for millioner

Efter forlig stævner 28 Godhavnsdrenge staten for millioner

Tidligere børnehjemsbørn kræver ifølge avis 300.000 kroner i godtgørelse, efter at andre har fået samme beløb.

28 tidligere beboere på børnehjemmet Godhavn stævner staten for samlet 8,4 millioner kroner. Det skriver Jyllands-Posten.

De søger hver om en godtgørelse på 300.000 kroner efter at være udsat for misrøgt på børnehjemmet i 1960'erne.

I februar blev 17 andre Godhavnsbørn tilkendt 300.000 kroner hver i godtgørelse af staten for misrøgt efter at have indgået forlig.

De tidligere børnehjemsbørns advokat, Mads Pramming, undrer sig over, at staten ikke bare udbetaler godtgørelsen med det samme.

De 28 drenge har nemlig boet på Godhavn i samme periode som de 17, der allerede har fået godtgørelse, siger han til avisen.

- Staten har lagt sig fladt ned og sagt undskyld, og alligevel vælger man tvinge sagen i gennem retssystemet, siger advokaten.

De 17 Godhavnsbørn, der tilbage i februar fik tilkendt godtgørelse, stævnede staten i 2020, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i 2019 kort efter sin valgsejr som den første statsminister undskyldte for den behandling, en stor gruppe børn blev udsat for på børnehjem i 1960'erne og 1970'erne.

Ministre under både Helle Thorning-Schmidts (S) og Lars Løkke Rasmussens (V) regeringer har ikke villet give en officiel undskyldning. Det gjorde Mette Frederiksen dog, og derefter kom stævningen.

De kummerlige forhold og overgreb, som børn på børnehjem som Godhavn blev udsat for, var længe ukendt i den brede offentlighed.

I 2005 afdækkede en DR-dokumentar dog overgrebene. Og i 2010 viste en rapport, at drenge på Godhavn i årtier var blevet udsat for fysisk og psykisk vanrøgt, medicinske forsøg og seksuelle overgreb.

Michael Gøtze, som er juraprofessor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, vurderede efter forliget i februar, at det ville kunne åbne for godtgørelser i lignende sager.