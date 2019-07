Efter et år er der givet 23 burkabøder

Hvorvidt de 23 bøder er et udtryk for, at loven har virket, er svær at vurdere. Det fortæller Margit Warburg, der er religionssociolog og professor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, til Kristeligt Dagblad.

Ifølge professoren er brugen af niqab og burka begrænser i Danmark. Hun anslår, at mellem 150 og 200 kvinder går med niqab, mens ganske få er iklædt burka.

Forbuddet mod tildækning i det offentlige rum blev sidste år vedtaget af et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og De Konservative samt enkelte medlemmer af Liberal Alliance (LA).

Forinden vedtagelsen skabte forslaget stor politisk debat. Forbuddet splittede ikke alene blokkene, men også den daværende regering og flere partier internt.

Flere LA-medlemmer stemte imod forslaget sammen med Enhedslisten, Alternativet, De Radikale, SF og Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet.

Forbuddet fik ligeledes opmærksomhed fra de international medier.

Da en 28-årig kvinde fik den første bøde for at for at bryde forbuddet blev historien trykt i både amerikanske, britiske og tyske medier. Den nåede ligeledes medier i Japan, Malaysia, Indien, Pakistan og Golf-landene.

Overtrædelse af forbuddet bliver som udgangspunkt straffet med en bøde på 1000 kroner ved første overtrædelse, 2000 kroner anden gang, 5000 kroner tredje gang og 10.000 kroner fjerde gang og derover.