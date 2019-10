Efter eksplosioner: Danmark og Sverige styrker politisamarbejde

På et møde tirsdag i Stockholm er Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), og Sveriges statsminister, Stefan Löfven, blevet enige om at styrke det dansk-svenske politisamarbejde.

Efter en 23-årig svensker blev anholdt for to eksplosioner i København har der været skærpet fokus på grænseoverskridende kriminalitet i Øresundsregionen.

Danmark og Sverige nedsætter konkret et såkaldt Joint Analysis Team med henblik på at styrke politisamarbejdet om informationsudveksling og efterretningsanalyse.

Den nye enhed skal danne grundlag for konkrete efterforskninger og operative indsatser i både Danmark og Sverige, siger den danske statsminister:

- Tryghed for borgerne er en kerneprioritet for regeringen. Vi vil ikke acceptere, at organiserede kriminelle bevæger sig over Øresund - hverken den ene eller anden retning, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

Mette Frederiksen er tirsdag i Stockholm for at deltage i Nordisk Råds møde, men benyttede samtidig besøget i den svenske hovedstad til at holde et bilateralt møde med Sveriges statsminister.

Mødet kommer, efter at S-regeringen tidligere på måneden besluttede at indføre midlertidig grænsekontrol ved den svenske grænse fra 12. november.

Rigspolitiet har vurderet, at midlertidig grænsekontrol mod Sverige vil kunne bremse udlændinge, der ikke opfylder indrejsebetingelserne, og udlændinge, som kan have til hensigt at begå alvorlig organiseret kriminalitet eller terror i Danmark, i at rejse ind i Danmark.

Den danske regerings beslutning om grænsekontrol bliver dermed nu fulgt op med et styrket dansk-svensk politisamarbejde:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i dag har besluttet at styrke vores samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet med etableringen af et såkaldt Joint Analysis Team.

- Samarbejdet er centralt i forhold til regeringens bestræbelser på en bedre beskyttelse af grænsen mellem Danmark og Sverige til gavn for kriminalitetsbekæmpelsen på begge sider af Øresund, siger Mette Frederiksen.

Den svenske statsminister Stefan Löfven udtaler i en pressemeddelse:

- Kriminaliteten er et grænseoverskridende problem, og vi må løse det sammen. Vi skal fortsat bekæmpe den organiserede kriminalitet, og den svenske regering er fast besluttet på at anvende alle værktøjer i den demokratiske værktøjskasse for, at det sker, siger Stefan Löfven.