Efter Venstre-exit: Knuth sætter sig på udlændingeområdet hos K

Han forlod Venstre i sidste uge til fordel for De Konservative og begrundede det med, at han var uenig i Venstres udlændingepolitik.

Knuth bliver nemlig udlændinge- og integrationsordfører for De Konservative.

Han bliver desuden indfødsretsordfører, så Knuth sætter sig tungt på hele udlændingeområdet i sit nye parti.

- Det er jeg utrolig glad for. Det her er et af de politikområder, der betyder aller mest for mig, siger Knuth.

- Der er flere områder, der betyder meget for mig. Erhvervsområdet, forsvarsområdet og landbruget, men hele værdipolitikken og udlændingeområdet betyder rigtig meget for mig.

- De Konservative har en platform, hvor man i høj grad står samlet omkring værdipolitikken, siger Knuth.

Han overtager alle tre ordførerskaber fra partifællen Rasmus Jarlov.

Blandt andet mener Knuth, at for mange personer med kriminel baggrund i dag kan få dansk statsborgerskab.

- Det er et område, vi skal kigge mere skarpt på. Så at jeg også har fået indfødsretsområdet oveni udlændingeområdet, er en vigtig samlet pakke for mig, siger Knuth.

For at få dansk statsborgerskab mener Knuth, at der skal være en sreeningssamtale forud tildelingen af statsborgerskabet.

- Det skal ikke bare ske på en teknisk baggrund eller efter en prøve. Man skal også have en snak med personen, siger Knuth.

Da Knuth i sidste uge meddelte sit exit fra Venstre, var det med klar tale. Han er ikke enig med Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, om værdi- og udlændingepolitikken.

Knuth tilføjede, at der for tiden er en intern kamp i Venstre om, hvor partiet skal stå i udlændingepolitikken. Knuth selv er kendt som en af de største tilhængere af en meget stram udlændingepolitik.

I forbindelse med Knuths exit fra Venstre svarede Ellemann-Jensen tilbage og understregede, at Venstre såmænd ikke har ændret politik.

- Jeg synes ærlig talt ikke, at der er uoverstigelige politiske forskelle i Venstre. Vi fører den politik, som vi alle sammen gik til valg på, sagde Ellemann-Jensen og tilføjede, at han var "ærgerlig over", at Knuth skiftede til De Konservative.

Knuth var tidligere udlændinge- og integrationsordfører for Venstre. Dermed var han også tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) højre hånd på området.

Støjberg er i dag næstformand i Venstre. Hun mener heller ikke, at Venstre er splittet på udlændingeområdet. Det sagde hun i forbindelse med Knuths farvel.