Efter Jensens exit: Flere afviser at stille op til kandidatur

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil ikke kommentere, om hun er interesseret i at stille op.

- Det er en proces, der kører internt i Socialdemokratiet, siger hun.

Samtidig afviser Christine Antorini, direktør i Life i Novo Nordisk og tidligere børne- og undervisningsminister over for Ritzau, at hun stiller op.

En anden tidligere S-minister, hvis navn der også har været oppe at vende, er Karen Hækkerup. Hun har dog allerede sagt til Politiken, at hun "på ingen måde" er interesseret i jobbet som overborgmester.

Københavns fungerende overborgmester Lars Weiss (S) har også udtalt til Politiken, at han ikke vil gå efter at blive spidskandidat.

- Jeg har ingen planer om at stille op. Det er slet ikke aktuelt nu, har han sagt til mediet.

Weiss er fungerende overborgmester, efter Frank Jensen måtte forlade posten på grund af en række krænkelsessager.

Søndag aften fik Frank Jensen ellers opbakning fra Socialdemokratiets gruppe i Københavns Borgerrepræsentation til at fortsætte som overborgmester

Her sagde han også, at han fortsat ville være partiets spidskandidat i København.

Men omkring et halvt døgn senere, var udmeldingen en anden, og Frank Jensen kunne hverken kalde sig Københavns overborgmester eller spidskandidat.

Lars Weiss udtalte onsdag til Politiken, at han ønsker at være overborgmester frem til 2022 - altså gennem resten af indeværende valgperioden.

Tirsdag den 27. oktober stemmer Socialdemokratiet om, hvem partiet vil have til at iføre sig overborgmesterkæden i København i resten af valgperioden.

Der skal altså ikke tages stilling til, hvem der skal være spidskandidat til det kommende kommunalvalg, der afholdes 16. november 2021.

Det er Socialdemokratiets partiorganisation, der bestemmer, hvem der skal være ny spidskandidat til overborgmesterposten ved valget næste år.