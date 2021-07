Efter Eriksens kollaps: Markant flere vil lære førstehjælp

Fodboldspiller Christian Eriksens kollaps i Parken under Danmarks EM-kamp mod Finland 12. juni viste, at akutte situationer kan opstå hvor som helst - og at det er en god idé at kunne førstehjælp.

I ugerne efter kampen fik Røde Kors således tre gange så mange forespørgsler på førstehjælpskurser fra arbejdspladser som normalt.

Det skriver Røde Kors i en pressemeddelelse.

Også antallet af tilmeldinger fra privatpersoner er steget mærkbart, fortæller Marie-Louise Gotholdt, der er national chef i Røde Kors.

- At førstehjælp kan redde liv, har vi alle nok været bevidste om, men indtil 12. juni har det været på et abstrakt plan for langt de fleste af os.

- Den aften så vi direkte på tv, hvad det betyder, når nogen træder til med hjælp efter et hjertestop, og vi så, at tid er afgørende.

- Det, tror jeg, har givet mange et behov for selv at kunne handle og for at sikre sig viden om førstehjælp, siger Marie-Louise Gotholdt i meddelelsen.

Røde Kors modtog 148 forespørgsler fra arbejdspladser til organisationens førstehjælpskursus i ugerne efter, at herrelandsholdet slog ring om Christian Eriksen, som fik hjertemassage på græsset i Parken.

På en gennemsnitlig måned er tallet 45.

For private var antallet af tilmeldinger 1938 i juni mod 1708 i samme måned sidste år og 1255 året før.

Den generelle anbefaling er, at førstehjælpskurser er for personer fra 14 år og opefter. Alligevel bør man ifølge Marie-Louise Gotholdt tale med sine børn om, hvad førstehjælp er, og hvorfor det er vigtigt at træde til med hjælp.

- Rigtig mange børn så med den aften og fornemmede voldsomheden i det, der foregik på skærmen og de efterfølgende dage.

- Selv om eksempelvis hjertemassage først er muligt at give fra en vis alder og størrelse, og det selvfølgelig aldrig skal være et barns ansvar at give hjertemassage, så kan man sagtens fortælle sine børn, hvordan de kan hjælpe, hvis de oplever, at nogen falder om med hjertestop, siger hun.

Og det kan de ved at kalde på hjælp, tage kontakt til en voksen og ringe til alarmcentralen på 112.