Efter 745 dage i celler løslades fire mænd i stor svindelsag

De fire var blandt de anholdte, da politiet i en stor aktion slog til 9. oktober 2017. Lige siden har de opholdt sig i celler.

Gang på gang har forsvarerne bedt dommere om løsladelse, men er blevet afvist.

Det er meget usædvanligt med en så langvarig varetægtsfængsling i en sag om økonomisk kriminalitet.

- Det er på tide, siger en af forsvarerne, advokat Jakob Lund Poulsen.

- Det burde være sket for længe siden, siger han.

En domsmandsret er i gang med at behandle sagen og tage stilling til beviserne. Efterhånden har der siden december sidste år været afviklet mere end 60 retsmøder.

I retslokalet i Glostrup er der stor glæde på tilhørerpladserne fra cirka 12 familiemedlemmer, der er mødt frem.

Tre af de fire må dog deponere deres pas. Den fjerde har ikke et.

Da klokken er 15.10 annoncerer specialanklager Maria Cingari under retsmødet, at der vil ske løsladelse. Det skyldes blandt andet, at der ellers ville være udsigt til varetægtsfængslinger i tre år, inden der er afsagt dom.

- Jeg vil godt pointere, at baggrunden for, at anklagemyndigheden og politiet er indstillet på at løslade, ikke er, at beviserne er svækket.

- Baggrunden er det langvarige forløb i sagen, og som tidsplanen ser ud nu, bliver vi måske færdige om et år, siger Maria Cingari.

Hun mener, at der egentlig fortsat er grund til at holde mændene varetægtsfængslet. Der er nemlig stadig risiko for, at de på fri fod vil kunne påvirke andre eller fjerne beviser, mener specialanklageren.

Hun begrunder løsladelserne i "personlige og menneskelige forhold".

Derimod mener advokat Jakob Lund Poulsen, at det i lang tid har stået klart, at de fire ikke vil kunne ødelægge beviser.

To af mændene er brødre på 46 og 28 år. Den ene har blandt andet drevet hotel på Vesterbro i København og i Brøndby. Familien har ejet en stribe ejendomme. De to andre løsladte er henholdsvis 46 og 49 år.

Alle fire er danskpakistanere, og anklageren nævner netop risikoen for flugt til Pakistan for at undgå en kommende straf, som en begrundelse for at de skal deponere passene.

Også en femte mand i sagen, der er iraker, er løsladt. Men de blåskjortede fængselsfunktionærer fører ham tilbage til cellen. Han skal afsone en tidligere dom på fængsel i tre år og seks måneder.