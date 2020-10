Efter 39 år i Danmark - pistol giver udvisning til tyrkisk mand

En mand fra den københavnske vestegn er for tredje gang dømt for at være bevæbnet med et skydevåben.

Straffen er blevet fastsat til fængsel i fem år. Desuden skal den 39-årige, der er tyrkisk statsborger, udvises, når afsoningen er ovre, oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.