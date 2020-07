Efter 20 år på topplan smed han ketsjeren

- Der var simpelthen ikke mere at skyde med. Mentalt var jeg for træt. Jeg kunne ikke ofre det, der skulle til, og jeg var ikke lige så fokuseret på træningen og turneringer, som jeg har været.

- Hvis jeg ikke kan yde det, der skal til, så var det tid til at trække stikket, siger han.

Mathias Boe er stolt af de resultater, han har opnået - og det med god grund.

Sammen med det danske hold vandt han den prestigefyldte Thomas Cup, som er VM for herrehold, i 2016.

Nogle af de største bedrifter har han opnået sammen med makkeren Carsten Mogensen. De har blandt andet vundet sølv ved både OL i 2012 og VM i 2013 og har op til flere gange ligget nummer et på verdensranglisten.

Til EM i 2012 og 2017 gik de hele vejen og endte med at kunne træde op på det øverste trin af sejrsskamlen med guldmedaljer om halsen.

- Da jeg startede i Brøndby for 20 år siden, havde jeg nok ikke turdet håbe på, at det ville gå så godt, som det rent faktisk har, siger han.

Men efter at have spillet side om side i mere end et årti, meddelte badmintonparret sidste år, at de ville gå hver til sit.

Ind i billedet kom Mads Conrad-Petersen, som blev Mathias Boes nye makker.

Sammen nåede de at vinde mindre turneringer såsom Canada Open og Spanish International.

De nåede dog kun at spille sammen i lidt over et års tid, da Boe og Conrad-Petersen begge sagde farvel til badminton i foråret.

Mathias Boe har efter sin afgang igangsat et velgørenhedsprojekt sammen med sin indiske kæreste, Taapsee Pannu. Det skal betale 120 indiske pigers skolegang i flere yderkantsområder i Indien, fortæller han.

Fødselsdagen planlægger han at fejre sammen med familien i deres sommerhus ved Vesterhavet.