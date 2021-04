Det er edderfuglene, som Miljøministeriet har til hensigt at beskytte der, hvor European Energy havde brugt mere end 20 millioner kroner på at planlægge en havvindmøllerpark. (Arkivfoto) Foto: Mogens Ladegaard/Ritzau Scanpix

Edderfugle stækker vingerne på havvindmøllepark

Et nyt fugleområde tvinger European Energy til at stoppe otte års arbejde med en havvindmøllepark. Andre steder er staten mere villig til at omgå naturhensyn.

Danmark - 09. april 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

En ny vindmøllepark i Smålandsfarvandet skulle have leveret grøn energi til 350.000 husstande. Det har siden 2012 været planen fra den private investor European Energy. Men kort tid inden der blev sat prikker over i'erne i aftalen for havvindmølleparken, afslørede Miljøministeriet i foråret 2020, at det arbejdede på at gøre Smålandsfarvandet til et fuglebeskyttelsesområde, hvor der ikke må bygges vindmøller.

