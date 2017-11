Eckersberg-maleri flytter fra bankboks ind på museum

- Det er to fantastisk stærke værker af Eckersberg, der også er kendt som guldalderens fadder, og ham der havde den største betydning for den malerkunst, der prægede 1800-tallet, siger Kasper Nielsen, som er vurderings- og salgsdirektør ved Bruun Rasmussen.

Det var ventet med spænding, da to værker af den danske guldaldermaler C.W. Eckersberg tirsdag eftermiddag skulle under hammeren ved en auktion hos auktionshuset Bruun Rasmussen.

Auktionens hovednummer, som også prydede auktionens katalogforside, var værket "Udsigt gennem en Dør til løbende Figurer". Det blev solgt for 2,1 millioner kroner. Køberen er Statens Museum for Kunst.

Værket har indtil nu været ejet af en schweizisk investeringsfond, som ikke kunne få lov at tage det med ud af Danmark, fordi Kulturværdiudvalget ved sidste salg nedlagde eksportforbud på værket.

Det betyder, at maleriet har ligget gemt i en bankboks i 19 år.

- Den nye ejer er lige præcis den ejer, der i næsten 20 år gerne har villet have billedet, siger Kasper Nielsen.

- Det betyder, at den her umistelige kulturarv, som man mener, at Eckersberg-billedet er, endelig er faldet i den danske stats hænder. Dermed er kulturarven sikret, siger han.

Værket "En storm" blev solgt på et hammerslag på 1,6 millioner kroner til en dansk privatsamler, som har en af de største kunstsamlinger i Danmark.

Begge værker var vurderet til mellem to og tre millioner kroner. Auktionshuset nåede altså ikke helt den forventede hammerslagspris.

- Vores fornemmeste opgave var at eksponere de her perler vidt og bredt til et internationalt publikum. Nu er eksamen overstået, og vi fik syn for sagn for, hvad køberne ville give, siger Kasper Nielsen.

- Vi kunne godt have tænkt os, at det var højere priser, især for værket "En storm", men vi er alligevel godt tilfredse.