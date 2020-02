EU's retningslinjer for kunstig intelligens

Konkurrencekommissær og næstformand for Europa-Kommissionen, Margrethe Vestager, præsenterer onsdag en ny digital strategi for EU.

Margrethe Vestager præsenterer en hvidbog for den kunstige intelligens.

Den skal komme med anbefalinger og oplysning, og derefter vil relevante parter som eksempelvis teknologivirksomheder og civilsamfund i 12 uger have mulighed for at komme med høringssvar.

Herefter vil EU-Kommissionen fremlægge sit bud på de nye regler på området, som både skal lægge grobund for at udvikle teknologien, men som også skal sørge for, at den lever op til europæiske værdier.

Allerede i 2019 udformede et udvalg under EU tre overordnede europæiske retningslinjer, som kunstig intelligens i EU-landene skal leve op til i fremtiden.

Det handler om:

* Den skal være lovlig og overholde alle love og bestemmelser.

* Den skal være etisk og overholde etiske principper og værdier.

* Den skal være robust fra både et teknisk og socialt perspektiv, da AI-systemer kan forårsage uforsætlig skade, selv med gode hensigter.

* Under reglerne ligger blandt andet, at teknologien skal værne om privatlivets fred. Den skal også være sikker og transparent. Og så må den ikke diskriminere nogen på baggrund af hverken køn eller etnicitet.

Kilde: Ethics guidelines for trustworthy AI, EU-Kommissionen.