EU vil udfordre Kina og USA med strategi for kunstig intelligens

Onsdag præsenterer den danske EU-kommissær med ansvar for det digitale område Margrethe Vestager EU-Kommissionens hvidbog for kunstig intelligens og en ny EU-datastrategi.

EU-Kommissionen ønsker at udrulle brugen af kunstig intelligensteknologi i Europa. Her er der særligt fokus på, at den enkelte borger beholder kontrollen over egne data.

Det er på tide, at EU melder sig ind i kampen mod USA og Kina. Det mener Lars Frelle-Petersen, der er direktør for digitalisering i Dansk Industri.

- Amerikanske og kinesiske virksomheder har allerede uddannet masser af specialiserede folk til det her. Kineserne har sat ambitiøse målsætninger om, at de globalt vil være førende på kunstig intelligens.

- Vi kommer slet ikke uden om, at vi skal bruge den kunstige intelligens til at nå EU's fremtidsambitioner. Derfor er det godt, at EU har skiftet gear og signalerer, at det her er vigtigt for Europa, siger han.

Kunstig intelligens er en computer eller software, der er blevet gjort i stand til at gøre ting, som kun den menneskelige intelligens hidtil har kunnet.

Det er for eksempel iPhone-assistenten "Siri", som kan svare på spørgsmål.

Det kan også bruges til ansigtsgenkendelse eller til at læse og forstå mønstre i data, som blandt andet kan bruges til at diagnosticere sygdomme.

Men kunstig intelligens kan bruges på rigtig mange områder. Også områder, der ikke er udforsket fuldt ud i dag.

Det gør det ekstra vigtigt, at EU sætter fokus på det, mener Lars Frelle-Petersen.

- Kunstig intelligens får betydning for alle typer af virksomheder i fremtiden. Det handler fundamentalt om at være med til at forme fremtiden.

- Der er store potentialer til for eksempel at opnå et langt bedre klima, men også til at fremme sundhedsbehandlingen, siger han.

Brugen af kunstig intelligens skal være underlagt de nuværende EU-regler for blandt andet databeskyttelse og privatlivets fred. Det har Margrethe Vestager tidligere understreget.

Efter Vestagers præsentation onsdag vil der være en høringsperiode på 12 uger, hvor relevante aktører har mulighed for at komme med indspark.

Herefter vil EU-Kommissionen fremlægge sit endelige forslag til nye regler for brugen af kunstig intelligens.