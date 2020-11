EU-rapport om danske mink: Risiko er lav og lig anden corona

- Lav for den generelle befolkning og moderat for sårbare individer, hvilket er det samme som for andre SARS-CoV-2-stammer (ikke relateret til mink).

De mutationer, der er konstateret i coronavirus på danske minkfarme, giver ikke grund til en øget risikovurdering. Det konstaterer EU-agenturet for sygdomsforebyggelse (ECDC) i Stockholm.

Danske myndigheder har udtrykt en bekymring over særligt en mutation, cluster 5. Den har vist sig at reagere i mindre grad på antistoffer fra personer, som har været smittet med coronavirus.

Det har skabt en frygt for, om de vacciner, som aktuelt udvikles, ikke vil kunne stoppe denne variant.

ECDC har ikke tilstrækkelig viden til at konkludere noget om cluster 5. Det konstateres, at mutationer kan have en negativ effekt. Men det er ikke bekræftet.

- Spørgsmålet, om mutationer af SARS-CoV-2 udgør en risiko for effekten af en vaccine, er ikke bekræftet. Det kræver yderligere undersøgelser, hedder det.

Sådanne undersøgelser er i gang.

- Hvis disse bekymringer om immunitet, gensmitte, effekt af vacciner og behandling bekræftes, vil risikovurderingen straks blive revurderet for at fastslå det overordnede risikoniveau, hedder det.

Der lægges i rapporten vægt på, at der skal indføres restriktioner og sikkerhedsprocedurer på minkfarme. Det nævne også, at man "skal overveje" at aflive dyr på farme med smitte.

Men det tales ikke om aflivning af raske besætninger.

Flere eksperter fra SSI og Københavns Universitet har bidraget. Også eksperter fra Holland og Sverige har bidraget.