Eva Kjer Hansen (V) retter i sin egenskab af formand for Europaudvalget en skarp kritik af Nicolai Wammen (S) for hans forvaltning af det mandat, han var sendt til budgetforhandlinger i EU med.

EU-ordførere føler sig holdt for nar af finansministeren

Finansminister Nicolai Wammen (S) får hårde ord med på vejen i Europaudvalget fredag, fordi han og regeringen stemte nej til EU's budget for 2020.

Kritikken går på, at hovedparten af udvalget mener, at det mandat, han var sendt afsted med fra Folketingets partier, bød ham at stemme ja.

- Jeg vil rigtig gerne have, at vi kan have tillid til hinanden her i Folketinget. Men så skal man også udvise respekt over for hinanden, siger formand for Europaudvalget Eva Kjer Hansen (V).

- Dette her er et spørgsmål om, hvorvidt vi er til grin og spilder vores tid, når vi time efter time hver fredag forhandler og giver regeringen forhandlingsmandater.

- Det er en meget alvorlig situation, regeringen er i. Og jeg er forbavset over, at ministeren ikke undskyldte for at have misbrugt sit mandat i dag, siger hun.

Stridspunktet er, om regeringen var sendt til EU med et mandat om, at den kun kunne stemme nej til EU's budgetforslag for 2020, hvis det overskred EU's budgetramme.

Det gjorde det ikke. Finansminister Nicolai Wammen sagde flere gange til udvalgsmødet fredag, at han stemte nej af andre årsager end budgetrammen.

- Det må være en vurdering af det samlede mandat, der gør sig gældende. På mange punkter var EU's budget på linje med Danmarks ønsker, men på andre punkter så langt fra, at vi samlet måtte stemme nej, sagde Nicolai Wammen på mødet.

Det er - ud over Eva Kjer Hansen - også Radikale Venstres EU-ordfører, Jens Rohde, uenig i. Han mener, at EU's budgetforslag lå fint i forlængelse af Danmarks ønsker med meget få og små undtagelser.

- Det er svært at forstå, hvordan ministeren kunne tolke sit mandat til et nej. Man sidder målløs tilbage.

- Ender vi der, hvor der ikke er en helt grundlæggende tillid mellem regeringen og partierne, så tvinger regeringen os til at lave meget strammere mandater. Det er hverken godt for Danmark eller regeringen, siger Jens Rohde.

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, mener, at sagen er et godt udgangspunkt for at gøre det betydeligt klarere, hvordan de parlamentariske mandater bliver givet og brugt.

- Det er min opfattelse, at ministeren har tolket mandatet meget bredt. Og jeg er glad for, at der var næsten fuldstændig enighed om, at vi skal have nogle nye retningslinjer.

- Fremadrettet må det ikke være sådan, at Europaudvalget tror, at det har pålagt ministeren at stemme ja, hvorefter han går ned og stemmer nej. Det går ikke, for så kan vi ligeså godt lade være med at mødes, siger han.

Både Eva Kjer Hansen, Søren Søndergaard og Jens Rohde siger, at de har fuld forståelse for, at en minister skal have fleksibilitet i forhandlinger. Men ikke så meget, som han har taget sig denne gang.

- Jeg synes, at vi bliver holdt for nar. Udvalget er klar til at give stor fleksibilitet, for vi forstår til fulde vanskelighederne, når 28 lande skal forhandle. Men her gør han det stik modsatte af mandatet.

- Og så kan vi jo ikke have tillid til regeringen, siger Eva Kjer Hansen.

Allerede om en uge skal Europaudvalget give regeringen mandat til at forhandle EU's langsigtede budget. Og det har fredagens kontrovers ikke gjort lettere.

- Vi er støtteparti og vil regeringen det godt. Men man skal jo ikke feje gulv med os. Gør man det, så har det politiske konsekvenser.

- Vi kommer ikke til at give et mandat næste fredag, hvor regeringen kommer til at have nogen mulighed for at gøre, som det passer den. Det kan jeg godt slå fast, siger Jens Rohde.