EU-mærke af død havskildpadde skal fjerne plastik fra naturen

Cigaretter, tamponer og vådservietter skal i fremtiden markeres med et nyt mærke, som skal gøre forbrugeren opmærksom på, at produktet indeholder plastik, og at det ikke må smides i naturen.

Mærket skal påføres engangsdrikkebægre og emballagen på cigaretpakker, vådservietter og hygiejnebind, samt tamponer og indføringshylstre til tamponer.

Ordningen kommer sammen med et forbud mod en række produkter af engangsplastik som engangstallerkener og sugerør.

- Der er rigtig mange danskere, som gerne vil gøre en grøn forskel. Derfor er det vigtigt, at vi politikere er med til at gøre det nemt at tage det grønne valg, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Ifølge miljøministeren vil mærkatet gavne, fordi mange kan være i tvivl om, hvorvidt eksempelvis filteret i en cigaret indeholder plastik. Eller om det kan smides i naturen.

Spørgsmål: Der er i forvejen mange mærkeordninger, så risikerer endnu et mærke ikke bare at forvirre forbrugerne?

- Man skal altid gøre sig overvejelser, når man tilføjer et nyt mærke. Men jeg oplever, at danskerne efterspørger, at de kan tage det grønne valg let, og det er dette mærke med til at hjælpe til, siger Lea Wermelin.

Hun henviser til, at mærket er blevet forbrugertestet, og at man har udvalgt det, der har haft den bedste effekt.

Ifølge miljøministeren kommer mærkeordningen ikke til at stå alene. Ud over plastforbudet vil det blive suppleret af et producentansvar og et oprydningsansvar hos producenterne.

Det er endnu uklart, hvordan dette konkret kommer til at fungere, men det skal være økonomisk fordelagtigt for producenter at emballere produkter med genanvendeligt plastik.

- Producenterne skal ikke alene have ansvaret for de produkter, de producerer, men de skal også betale den regning, der kommer, når eksempelvis cigaratskodder ender i naturen, siger hun.

Producent- og oprydningsansvaret er noget, man er i gang med at forhandle i EU. I Danmark er man i gang med at behandle lovforslaget, så det er klart og kan sættes i gang, så snart det er gået igennem i EU, siger Wermelin.

- Vi kommer til at sætte hårdt ind for at fjerne det plastik, som er så skadeligt for vores natur, når det ender derude.