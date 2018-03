EU køber militært udstyr til Tyrkiet for millioner

En kulegravning af EU-kontrakter, som Politiken og Danwatch har foretaget i samarbejde med det europæiske mediesamarbejde EIC afslører, at EU har foræret Tyrkiet pansrede militærkøretøjer og overvågningsudstyr til grænsepatruljering for mere end 600 millioner kroner. Det skriver Politiken.

EU har blandt andet betalt mere end 262 millioner for 82 pansrede militærkøretøjer af mærket Cobra II, hvoraf 32 lige nu er i aktion ved en grænsemur, Tyrkiet i disse uger gør færdig, og som skal forsegle grænsen til Syrien.

Det kan gøre Danmark og EU medansvarlige, hvis Tyrkiet ulovligt forhindrer flygtninge i at søge asyl, og endda skyder og dræber dem, når de forsøger at krydse grænsen illegalt, siger Thomas Gammeltoft-Hansen, forskningschef ved Raoul Wallenberg-instituttet og adjungeret professor ved Aarhus Universitet:

"EU-landene har principielt et medvirkensansvar, hvis de kender til, at udstyret bruges på en måde, der krænker flygtningenes rettigheder".

Udenrigsministeriet vil ikke svare på spørgsmål om Danmarks mulige medansvar, men nøjes med i et skriftligt svar at konstatere, at "det er en præmis for samarbejdet, at dette sker i fuld overensstemmelse med EU-retten og international ret og med fuld respekt for grundlæggende menneskerettigheder".

En talsperson for EU-Kommission siger i et skriftligt svar, at EU følger situationen ved grænsen mellem Tyrkiet og Syrien "tæt", og er bekendt med oplysninger skuddrab og vold ved grænsen. "Men det har ikke været muligt at få oplysningerne bekræftet fra uafhængige kilder eller fra tyrkiske myndigheder", fremgår det.