En rapport udarbejdet af Richard Murphy, der er skatteprofessor ved University of London, konkludrede i januar, at EU-landenes skattegab er på godt 6000 milliarder kroner.. Techgiganter som Facebook har fået kritik for ikke at betale tilstrækkelig skat af selskabets profit.

EU-kandidater vil knække hård skattenød

Et flertal af danske spidskandidater vil have en fælles EU-bundgrænse for selskabsskat. Men ikke Folkebevægelsen mod EU. - En dårlig idé at overlade det til EU.

Mens statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og flertallet af spidskandidaterne mener, at EU bør indføre en fælles bund for selskabsskatten, går Folkebevægelsen mod EU en anden vej.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her