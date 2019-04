EU giver banktilsyn flere muskler

- Den nye lov styrker den europæiske bankmyndighed, EBA's, mandat og giver den til opgave at hindre, at det finansielle system bliver brugt til hvidvask af penge og terrorfinansiering.

- Specifikt vil EBA nu have retten til at implementere tiltag, der skal stoppe hvidvask og terrorfinansiering. Nationale myndigheder vil være forpligtet til at give EBA de nødvendige informationer til at identificere svagheder i det finansielle system, skriver EU-Parlamentet i pressemeddelelsen.

De nye muligheder for EBA kommer som et respons på, at en stribe sager som hvidvask af penge og lyssky transaktioner er kommet for dagens lys de seneste år.

Ikke mindst Danske Banks voldsomme sag, hvor banken lod op mod 200 milliarder euro flyde igennem sin estiske afdeling næsten uden kontrol.

Det har sat fokus på, at finanstilsyn i mindre lande kan have svært ved at håndtere de store, finansielle aktører. Samt at der kan være problemer med at få et effektivt samarbejde myndigheder imellem.

- Det er godt, at EBA er blevet styrket og kan indhente oplysninger fra nationale tilsyn, siger medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet Jeppe Kofod.

- Det et skridt i den rigtige retning. Men i et indre marked, hvor kapital har fri bevægelighed, er det afgørende, at der er en høj standard for tilsyn i alle lande.

- Så jeg ville gerne have et egentligt europæisk finanstilsyn, så vi kan stoppe svineriet med hvidvask og terrorfinansiering.

Ud over det styrkede mandat til EBA har parlamentet tirsdag vedtaget nye regler, der skal styrke det finansielle system i Europa.

De skal sikre en bedre sammenhæng mellem krav og størrelse, så mindre finansielle virksomheder ikke bliver kvalt.

Samtidig er kravene til kapital øget, så statsredninger kan undgås.

- Dette er et meget vigtigt skridt hen imod fuldførelsen af bankunionen og i nedbringelsen af risiciene i det finansielle system, skriver medlem af EU-Parlamentet Gunnar Hökmark i en pressemeddelelse.

- Den nye lov er afbalanceret, da den fastsætter krav til banker, men samtidig sikrer, at bankerne kan spille en aktiv rolle med hensyn til at finansiere investeringer og vækst.