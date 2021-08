EU anbefalede større tiltale mod Messerschmidt

Den viser, at Olaf mener, at Morten Messerschmidt både i 2014 og i 2015 gav urigtige oplysninger til EU for at bruge penge fra Meld og Feld - henholdsvis en alliance af partier i EU og en fond - til Dansk Folkepartis sommergruppemøder.

Morten Messerschmidt er kun tiltalt for sommergruppemødet i 2015.

- Olaf behandlede blandt andet to sommerkonferencer. Den i 2014 og den i 2015, siger senioranklager Andreas Myllerup Laursen.

Meld og Feld, der modtager støtte fra EU, må ikke bruges til lokale, politiske kampagner eller partiaktiviteter. Derfor må de ikke bruges til eksempelvis et sommergruppemøde.

Det fremgår af Olafs overlevering til de danske myndigheder, at den mener, at Morten Messerschmidt har givet forkerte informationer til EU for at foregive, at der var EU-indhold på sommergruppemøderne, der kunne retfærdiggøre støtte.

- Initiativtager (Morten Messerschmidt red.) fremlagde i 2014 misvisende oplysninger og dokumenter med misvisende oplysninger for at vildlede Parlamentet.

- Initiativtageren var Morten Messeschmidt, der var ansvarlige for de misvisende oplysninger, står der i Olaf's rapport.

Der står videre:

- Undersøgelsens konklusioner viser, at der er grundlag for at formode, at der er begået strafbare handlinger.

- Navnlig har Olaf konstateret, at Morten Messerschmidt i regi af to konferencer afgav urigtige oplysninger over for parlamentet i form af dagsordener og kontrakter.

Senioranklager Andreas Myllerup Laursen redegør i retsalen for, hvorfor man ikke har valgt at rejse tiltale også for 2014. Han kalder de to konferencer og dokumentationen for nærmest identisk. Og også i 2014 har en medarbejder i Dansk Folkeparti skrevet under for et hotel.

- Der findes dog også forskelle på de to begivenheder. Forskelle, vi vil blive bekendt med senere, samt mulig forældelse. Så trods lighedspunkter er der ikke rejst tiltalte for 2014, siger han.

Der blev søgt og modtaget om støtte på omkring 100.000 kroner til både DF's sommergruppemøde i 2014 og 2015. Morten Messerschmidt har forklaret, at der var EU-indhold i begge tilfælde, og der derfor var grundlag for støtte.