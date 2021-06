EU: Forslag om asylcentre i udlandet kan ikke lade sig gøre

Forslaget er før blevet blankt afvist af EU-kommissær Ylva Johansson, men torsdag blev det vedtaget af et flertal i Folketinget.

- Det er ikke muligt under de eksisterende EU-regler eller under den nye pagt for migration og asyl, siger Adalbert Jahnz, der er talsmand for kommissionen

EU-Kommissionen kritiserer i meget skarpe vendinger, at Folketinget netop har vedtaget en lov, der på sigt skal muliggøre modtagecentre for asylansøgere i tredjelande.

Regeringens plan er at finde et land uden for EU, der vil lægge jord til et dansk center, hvor asylansøgere kan befinde sig, mens deres sag behandles i Danmark.

Loven vil gøre det juridisk muligt at oprette modtagecentre i eksempelvis Rwanda, hvor to ministre for nylig var på besøg.

Regeringen har ikke konkrete forslag om at oprette modtagecentre, men Socialdemokratiet har i nogle år haft et ønske om det, selv om det har været skarpt kritiseret for, om det vil kunne lade sig gøre.

Men EU har "grundlæggende bekymringer" ifølge talsmanden.

- Det rejser spørgsmål om både adgangen til asylprocedurer og effektiv adgang til beskyttelse, siger talsmanden.

Foruden politiske modstandere og EU-Kommissionen har FN også kritiseret forslaget i skarpe vendinger. Organisationen har opfordret Danmark til at droppe det.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har på et samråd i Folketinget tidligere oplyst, at regeringen taler med fem til ti lande om, hvorvidt de vil huse et sådan center.

Tesfaye har tidligere afvist, at en eventuel aftale med et modtagecenter uden for landets grænser på nogen måde vil komme på kant med Danmarks internationale forpligtelser.

Det lader både FN og EU til at være stærkt uenig i.