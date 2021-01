EMA: Giv anden dosis af Pfizer-vaccine efter tre uger

Det mener Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). EMA har torsdag opdateret sin produktinformation om vaccinen, der har navnet Comirnaty, og her fremgår intervallet på tre uger.

Der bør gå tre uger, fra man har fået første dosis med coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech, til det næste stik gives.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen torsdag aften på sin hjemmeside.

Hidtil har EMA anbefalet, at anden dosis bliver givet "efter mindst 21 dage".

EMA godkendte i slutningen af 2020 vaccinen til brug i EU-landene, og det gjorde det blandt andet på baggrund af en række kliniske forsøg.

Her fik 93,1 procent af forsøgspersonerne i forsøget anden dosis inden for 19-23 dage efter første stik. Alle testpersonerne var færdigvaccineret inden for 42 dage.

Der er ingen viden om, hvordan effektiviteten af vaccinen er, hvis man får den sidste dosis mere end 42 dage efter den første.

I Danmark har myndighederne tidligere sagt, at doserne bør gives inden for fire uger.

Det fremgår af beskeden på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside ikke, om den opdaterede anbefaling fra EMA får betydning for, hvordan den danske tilgang er.

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech er den første, som blev godkendt til brug i Danmark. Den første person i landet fik første stik 27. december sidste år.

Siden da er også en vaccine fra det amerikanske firma Moderna blevet godkendt til brug i Danmark og de øvrige EU-lande.

Tal fra Statens Serum Institut torsdag viser, at knap 184.000 - svarende til 3,15 procent af den danske befolkning - har påbegyndt vaccination med en af vaccinerne.

37.000 af dem - svarende til 0,64 procent - har fået begge stik og er dermed færdigvaccineret.

Der har i løbet af januar været meldinger om forsinkelser eller mindre forsendelser af nogle af de ventede vaccineleveringer.

På trods af forsinkelserne forventer Sundhedsstyrelsen, at alle, der ønsker at blive vaccineret i Danmark, kan været færdigvaccineret til sommer.

Torsdag har styrelsen dog skubbet tidsplanen en uge, så anden runde af vaccinationer vil være afsluttet i uge 26, der løber til og med 4. juli.