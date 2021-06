EM-berusede fans klar til kort fest i Holland

Fra Christian Eriksens hjertestop i Parken til de gode nyheder om, at han var vågen. Fra superpræstationen mod Belgien, der alligevel endte med et smalt nederlag, til euforisk sejr mod Rusland.

Nu står Danmarks herrelandshold i fodbold over for en ottendedelsfinale. Den spilles i Amsterdam lørdag klokken 18.00, og modstanderen hedder Wales.

DBU melder om enorm interesse for at se kampen på stadion, men coronarestriktioner lægger en dæmper på festen. Danske fans kan dog snige sig uden om karantæneanbefalingerne, hvis besøget i Holland bliver kort.

Her kan du læse mere om Danmarks kommende EM-kamp.

* Kommer der danske fans på stadion til kampen mod Wales?

Det korte svar er ja. Johan Cruyff Arena har normalt plads til cirka 55.000 tilskuere, men coronasituationen reducerer lige nu kapaciteten til 16.000.

Cirka en tiendedel af billetterne er allokeret til et dansk fanafsnit, men danskere har også kunnet købe neutrale billetter. 3845 danske fans har billet.

Walisere får til gengæld ikke lov at komme ind i Holland.

I gruppespilskampene i Parken har der været kapacitet til 25.000 tilskuere med krav om coronapas.

Dagen efter kampen mod Belgien fortalte Styrelsen for Patientsikkerhed, at der havde været 29 smittetilfælde i forbindelse med EM på hjemmebane.

Onsdag har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meddelt, at yderligere tre, der var på stadion til den kamp, er smittet. De er smittet med Delta-varianten af coronavirus.

* Hvordan er coronarestriktionerne i Holland?

Amsterdam kan nås med fly, tog, bus og bil, men Holland anser Danmark som et højrisikoland. Derfor bliver det svært at nyde en forlænget weekend i den hollandske hovedstad med indlagt fodboldkamp.

Der gælder en meget kraftig anbefaling om karantæne i ti dage med mulighed for at bryde den på femtedagen ved en negativ test.

Men danske fans behøver ikke følge den, hvis de opholder sig under 12 timer i landet.

Blandt andet Spies har arrangeret flyture med ankomst i Holland lørdag før kampen og returfly umiddelbart efter.

Også busselskaber har arrangeret ture. Uanset hvordan rejsen foregår, skal en negativ PCR-test, som er maksimalt 72 timer gammel, fremvises.

* Hvor kan kampen ses, hvis man ikke tager til Amsterdam?

Kampen sendes på DR1.

Der er en del storskærmsarrangementer forskellige steder i landet, men fortsat kritik af at der er for få.

I København kan den blandt andet ses i Tivoli, på Ofelia Plads ved vandet og ved Øksnehallen på Vesterbro. I Aarhus er der under slutrunden storskærm på Ceres Arena.

I Aalborg kan kampen ses på Musikkens Plads, ligesom en række af landets mellemstore byer kan byde på storskærmsarrangementer.

Også mange af landets biografer arrangerer visninger af kampen.

* Hvorfor er interessen for kampen så stor?

Danmark står med gode kort på hånden i ottendedelsfinalen.

Hos bettingselskaberne er Danmark ret store favoritter, selv om Wales har stjerner som Gareth Bale og Aaron Ramsey klar.

Desuden har landsholds- og EM-feberen i den grad ramt Danmark, og nationen har sjældent været så samlet omkring fodboldlandsholdet.

Slutrunden er blevet et ekstremt følelsesmæssigt anliggende, efter at Christian Eriksen faldt om med hjertestop mod Finland. Der har dog været lutter gode nyheder siden. Den danske stjerne er i dag ved godt mod. Det har givet de danske spillere et skub.

Det er første gang under slutrunden, at Danmark kommer til at spille uden den massive opbakning fra de mange tilskuere i Parken. Vinderen af ottendedelsfinalen skal spille kvartfinale i Aserbajdsjan en uge senere.