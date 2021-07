En række organisationer og partier stiller sig kritiske for, at tilvalgsordningen med vacciner fortsætter, efter Lægemiddelstyrelsen har fået første indberetning om mulig blodprop i forbindelse med en tilvalgsvaccine. (Arkivfoto)

EL vil lukke ordning med tilvalgsvacciner

Efter et muligt tilfælde af blodprop vil flere partier og organisationer have afskaffet tilvalgsvacciner.

Et muligt tilfælde af en sjælden blodprop efter en tilvalgsvaccine er anledning til at lukke og slukke for ordningen med tilvalgsvacciner, mener Enhedslisten.

- Vi er forholdsvist langt med vaccineudrulningen, og derfor er det rigtigt svært at se, hvad en sundhedsfaglig begrundelse for at give tilvalgsvacciner skal være, siger Peder Hvelplund, der er coronaordfører for Enhedslisten.

Også Dansk Selskab for Almen Medicin, Danske Patienter og SF har udtrykt bekymring for, at tilvalgsvaccinerne fortsat bliver tilbudt.

Tirsdag oplyste Lægemiddelstyren til DR, at styrelsen havde modtaget den første indberetning om et muligt tilfælde af en sjælden, men alvorlig type af bivirkninger i forbindelse med Johnson & Johnson-vaccinen.

Bivirkningen er syndromet vitt, der er en sjælden, men alvorlig blodprop i kombination med et lav antal blodplader.

Tilfældet vækker bekymring hos Enhedslisten.

- Det bør være anledning til at suspendere ordningen nu, siger Peder Hvelplund.

Flere partier er dog uenige i, om det giver mening at afskaffe ordningen på nuværende tidspunkt, skriver Jyllands-Posten.

Mens Venstre mener, at de, der benytter ordningen, gør det på et oplyst grundlag, har både DF, Konservative og De Radikale også tiltro til, at ordningen udfases naturligt i takt med, at flere vacciner bliver udbudt.

Risikoen for, at endnu en alvorlig bivirkning opstår, er dog for stor, mener Enhedslisten.

- Man kan lige så godt suspendere vaccinerne, så vi får minimeret risikoen for, at der sker alvorlige skader, siger Peder Hvelplund.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) eller Socialdemokratiets sundhedsordfører.