Det var tilbage i maj, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), social- og ældreminister Astrid Krag (S) samt chef for PET Finn Borch sagde, at der arbejdes på hjemtagelser fra syriske fangelejre. (Arkivfoto)

EL vil have yderligere fem børn ud af syriske fangelejre

Enhedslisten er uforstående over for, at Danmark ikke har hjemtaget flere børn med dansk tilknytning fra syriske fangelejre.

Det siger Enhedslistens udlændinge- og retsordfører, Rosa Lund, efter at 14 børn og deres tre mødre ifølge Ekstra Bladet og DR natten til torsdag er landet med et fly på Flyvestation Karup i Midtjylland.

Fem børn med dansk tilknytning er blevet efterladt i Syrien. Deres tre mødre er blevet frataget deres danske statsborgerskab. Mødrene skal derfor give samtykke til en eventuel evakuering af børnene.

- Jeg synes, at det er lidt mærkeligt, at når man alligevel er dernede for at hente tre danske kvinder og 14 danske børn, at man så ikke tager de sidste med hjem også.

- Vi kommer i Enhedslisten til at kæmpe for, at de sidste børn også kommer hjem, siger Lund.

Hun mener også, at de tre mødre til de fem efterladte børn også skal til Danmark, selv om de altså har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt. Altså uden rettergang.

Lund hæfter sig ved, at den ene af de tre kvinder, som er evakueret fra Syrien, har dobbelt statsborgerskab.

- Når man tager hende, kan jeg ikke se, hvorfor man ikke tager de andre, som havde dobbelt statsborgerskab, hjem. Det er af hensyn til børnene, at vi synes, at deres mødre skal hjem, siger Lund, som mener, at der er tale om forskelsbehandling.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, er uenig. De fem børn, der er efterladt i fangelejrene, skal have hjælp dernede, mener hun.

- Det er helt forkert at tage dem til Danmark, siger Kjærsgaard, der er klar over, at børnene lever under kummerlige forhold i lejrene.

- Men det er forældrenes ansvar, hvilket er blevet påpeget mange gange, siger hun.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har udtalt, at kvinden med dobbelt statsborgerskab hjemtages af "særlige omstændigheder" uden at uddybe nærmere.

Tilbage i maj meddelte regeringen - efter at have ment det modsatte længe - at den vil hjemtage tre danske mødre og deres 14 børn.

Desuden arbejdes der på at hjemtage de øvrige fem børn med dansk tilknytning i fangelejrene, var meldingen. Men det kræver altså samtykke fra mødrene, som regeringen ikke vil have til Danmark.

Det var med henvisning til en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), at regeringen foretog kovendingen i sagen generelt.

Tidligere var holdningen ganske klart, at ingen fra de syriske fangelejre - dansk tilknytning eller ej - skulle tilbage til Danmark. Fordi forældrene til børnene havde vendt Danmark ryggen og støttede den militante bevægelse Islamisk Stat.