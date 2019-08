EL-veteran kalder politikeres sær-ret til sygemelding rimelig

Enhedslisten København har udpeget en stedfortræder for Ninna Hedeager Olsen. Det betyder, at kommunen betaler for to borgmestre. Bestyrelsen kunne dog have besluttet, at Ninna Hedeager Olsen ikke længere skulle være borgmester og dermed have undgået dobbeltløn på lige over 100.000 kroner om måneden. Per Clausen er i dag medlem af partiets hovedbestyrelse (Arkivfoto)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix