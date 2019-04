EL udpeger ikke vikar for borgmester i København

Enhedslisten udpeger ikke en vikar for Ninna Hedeager Olsen, der er Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune.

- Enhedslisten Københavns bestyrelse har besluttet, at der ikke udpeges en vikar for Ninna Hedeager Olsen. Vi forventer at hun vender hurtigt tilbage og mener derfor ikke, det er nødvendigt lige nu.

- Vi vurderer selvfølgelig sagen løbende. Det her følger jo efter en forfærdelig sag, og jeg håber på forståelse for, at jeg ikke kan sige mere, af hensyn til offeret og politiets efterforskning, udtaler Maria Nielsen, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten København i pressemeddelelsen.

Ninna Hedeager Olsen har oplyst, at hun tager en pause fra politik efter en episode i borgmesterens hjem, hvor der angiveligt er foregået en voldtægt.

En mand blev fredag varetægtsfængslet i sagen, og ifølge retsbogen er manden sigtet for at have haft samleje med kvinden, der var i en tilstand, hvor hun ikke kunne modsætte sig, skriver BT.

Ifølge avisen nægtede manden sig skyldig i anklagerne ved grundlovsforhøret.