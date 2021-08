EL truer: Minister vil sikre rimelige forhold for fattige børn

For Enhedslisten er det afgørende at få nedbragt børnefattigdom. Partiet har før truet regeringen med valg, hvis der ikke bliver lavet en aftale, der mindsker ulighed og fattigdom. Og truslen gentages inden partiets sommergruppemøde i denne uge.

Til det svarer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar:

- Regeringens ambition er en bred aftale, der sikrer, at børn kan vokse op under rimelige kår, uden at vi går på kompromis med, at der skal være en økonomisk gevinst, når forældrene kommer i arbejde. For det bedste for børnene er uden tvivl, at forældrene kommer i arbejde.

Inden sommerferien kom Ydelseskommissionen med en række anbefalinger til et nyt ydelsessystem.

Følger regeringen kommissionens anbefalinger, vil mellem 4000 og 6000 børn ud af omkring 50.000 rykke op over lavindkomstgrænsen.

Det svarer til, at 10 til 15 procent færre vil vokse op i relativ fattigdom i forhold til i dag. Men fortsat vil omkring 40.000 stå tilbage, hvilket har mødt kritik.

Lavindkomstgruppen er ikke defineret ved en specifik indtægt. Men som personer, der har en disponibel indkomst på under 50 procent af medianindkomsten.

- Ydelseskommissionen afleverede før ferien en række konkrete forslag, som fortjener at blive overvejet grundigt. Der er mange gode grunde til at lave forandringer. Men det kræver, at der er en politisk vilje blandt Folketingets partier, siger Hummelgaard.

Ministeren har bidt mærke i støttepartiets ønsker.

- Regeringen har tre pejlemærker for forhandlingerne. For det første skal der være en økonomisk gevinst ved at være i arbejde. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse. Og det skal ydelserne afspejle.

- For det andet skal børn i Danmark vokse op under rimelige forhold og have mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.

- Og for det tredje må ydelserne ikke øge tilstrømningen til Danmark. Regeringens politik er den samme som før valget - vi ønsker ikke at hæve ydelserne til udlændinge, siger Hummelgaard.

Anbefalingerne fra kommissionen danner udgangspunkt for de kommende forhandlinger mellem regeringen og Folketingets partier.