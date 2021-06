EL til Mette Frederiksen: Skrot forældet tjenestemandsreform

Meldingen er ikke ny fra Enhedslisten. Men Villadsen slår den endnu engang fast, og hun mener, at et regeringsindgreb i den igangværende sygeplejerskekonflikt er nødvendig.

Nok er nok, og det er på tide at gøre op med tjenestemandsreformen fra 1969.

- Min besked til statsministeren her i dag er meget klar: Lige nu er det kun dig, der står i vejen for en løsning. Find pengepungen frem. Skrot tjenestemandsreformen.

- Og tag ansvar for at give de offentlige ansatte i de traditionelle kvindefag, den retfærdige løn, de fortjener.

- Helt ærligt. Tjenestemandsreformen er både forældet og dybt uretfærdig. Det er simpelthen på høje tid at få rettet den fejl, siger Villadsen målrettet til statsminister Mette Frederiksen (S).

Ordene falder samme dag, hvor over 5000 sygeplejersker landet over er gået i strejke, fordi Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner ikke er blevet enige om en ny overenskomst.

Sygeplejerskerne mener blandt andet, at deres løn er sakket bagud på grund af tjenestemandsreformen fra 1969, som den dag i dag er skyld i et lønefterslæb for nogle grupper.

I tjenestemandsreformen er lønhierarkiet for de offentligt ansatte aftalt, og den placerer faggrupper i det offentlige på 40 forskellige løntrin.

Reformen placerer sygeplejersker i en lavere lønramme end for eksempel lærere og politibetjente.

- Nok er sygeplejerskerne de eneste, der strejker nu, men de står ikke alene i kampen for ligeløn, siger Villadsen.

- De står sammen med SOSU'erne, jordemødrene, radiograferne, rengøringsassistenterne, socialrådgiverne, pædagogerne og mange, mange andre.

- De ansatte i vores velfærd viser hver evig eneste dag, at samfundet ikke kan køre rundt uden dem.

- SOSU'erne holder vores bedsteforældre i hånden, når livet går på hæld. Jordemødrene trækker vejret, sammen med dem der føder. Pædagogerne passer vores børn og puster på knæet, når de er faldet midt i hinkelegen, siger Villadsen.

Regeringen er dog ikke på vej med et lynindgreb i sygeplejerskekonflikten. Ikke lige nu i hvert fald. Sådan må det tolkes ud fra Mette Frederiksens udtalelser fredag, hvor hun gæstede Folkemødet.

- Jeg kommer slet ikke til at gå ind i den diskussion. Der er nu anmeldt konflikt på arbejdsmarkedet, og så træder man som regering et skridt tilbage.

- Vi er ikke part i den her konflikt. Og jeg kommer ikke til at sige et ord om konflikten, sagde Mette Frederiksen til TV2 News.