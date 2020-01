EL og SF vil også give penge fra rige til fattige kommuner

Der skal gives flere penge fra de rige til de fattige kommuner og fra by til land for at udligne den ulighed, der er mellem de velstillede kommuner og de mere udfordrede kommuner i dag.

Og den målsætning deler regeringens støttepartier Enhedslisten og SF.

- Regeringens målsætning ser fornuftig ud og matcher vores ønsker. En udligningsreform skal netop sørge for mere lighed i kommunerne.

- Der skal ikke være så stor forskel på de enkelte kommuner, og hvilken velfærd der er råd til. Derfor mener vi også, at der skal laves en omfordeling fra rige til fattige kommuner, siger Charlotte Broman Mølbæk, kommunalordfører i SF.

Også Enhedslisten er positiv over for regeringens målsætninger, men mener ikke, at fordelingen fra rig til fattig kommune løser det hele.

- Vi vil rigtig gerne være med til at skabe mere lighed blandt kommunerne ved at fordele pengene fra rige til fattige kommuner. Men vi har også den opfattelse, at der ikke er nogen kommuner, der har et for højt serviceniveau.

- Derfor er det ikke løsningen alene at fordele fra rige til fattige, men med de rette følgebeslutninger mener vi, at det er den rette beslutning, siger Jette Gottlieb, kommunalordfører i Enhedslisten.

Regeringen lægger op til, at det hovedsageligt vil være kommuner i hovedstadsområdet og i Østjylland, som kommer til at betale.

Til gengæld er det primært kommuner på Sjælland og Fyn og dele af Sønder-, Vest- og Nordjylland, som vil få mest ud af reformen.

Målet for regeringen er at få især Venstre med i en aftale over midten.

Både Venstre og De Radikale har afvist at kommentere linjerne i forslaget over for Ritzau, før det endelige udspil bliver præsenteret torsdag.