EL og SF kræver penge til institutioner til genåbning

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortalte mandag, at daginstitutioner og de mindste klassetrin i folkeskolen skal være de første, der åbner under coronakrisen. Det vil kræve en ekstra indsats med at sikre hygiejnen og holde smitterisikoen lav.

Ifølge Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, og SF's gruppeformand, Jacob Mark, har der tirsdag morgen været de første politiske diskussioner om, hvordan det skal ske. Her har regeringen ifølge partierne afvist, at daginstitutioner og skoler får flere ressourcer til opgaven.

- Vi foreslår, at vi stiller en milliardgaranti og siger til kommuner, pædagoger og lærere, at der er de penge, de skal bruge, hvis der er behov for at hyre ekstra personale ind, have mere rengøring eller bruge mere tid på at arrangere udendørsaktiviteter, siger partilederen og fortsætter:

- Skole og institutioner har i årevis lidt under nedskæringer og et stort pres. Nu står de over for en endnu større opgave, og det mindste, vi kan gøre, er at sørge for, at der er penge til det.

Den holdning deler SF's gruppeformand, Jacob Mark. Han siger, at det vil være et decideret krav fra hans parti, at der følger ressourcer med opgaven.

- Det er helt åbenlyst, at hvis man skal rengøre mere, have børn i mindre grupper og have flere støttetimer, så kræver det flere ressourcer.

- Og lige nu er der ikke sat en klejne af til den opgave fra regeringen. Det giver ingen mening, siger han.

For blot få måneder siden var en milliard kroner meget i dansk politik. Men under coronakrisen har Folketinget flere gange på under et døgn aftalt hjælpepakker på tocifrede milliardbeløb.

Derfor mener Pernille Skipper ikke, at det bør være et problem at finde en milliard.

- I det store regnskab, som vi står i lige nu i krisen, er det et lille beløb. Det kan man låne sig til, som man har gjort, når man sendte 100 milliarder til hjælpepakker til erhvervslivet, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, at det er slående, hvor meget der bliver sagt tak til lærere og pædagoger. De fortjener mere, og det mindste, vi kan gøre nu, er, at vi får rammerne for denne kæmpe indsats på plads.