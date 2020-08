EL og SF: Pensionsforslag lapper på sår fra forringet efterløn

Blandt nogle partier på Christiansborg mener man, at forringelsen af efterlønnen i 2011 er et åbent sår, som burde have fået plaster på for længst.

- Det lapper jo på et sår. Der er ingen tvivl om, at nogle af de mennesker, som har været på arbejdsmarkedet som 17, 18 og 19-årig, dem, som begynder at nærme sig pensionsalderen nu, har været rigtig længe på arbejdsmarkedet, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL).

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde tirsdag, at efterlønsordningen i 2011 blev forringet og de facto afskaffet.

- Vi løfter nu det ansvar, der skal løftes for at rette op på den uretfærdighed, sagde hun.

Efterlønsordningen giver mulighed for, at ældre nedslidte kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere end folkepensionsalderen.

Inden efterlønnen blev forringet, kunne den udbetales i fem år. Regeringens nye forslag går på, at nogle arbejdsgrupper kan trække sig tilbage et, to eller tre år før pensionsalderen, hvis de har arbejdet mellem 42 og 44 år.

Inden længe begynder de politiske forhandlinger, og Enhedslisten lægger ikke skjul på, at man kunnet have ønsket sig en lidt bedre ordning.

- De har arbejdet hårdt, de har nogle job, som er meget hårde, og de har nogle af de dårligste lønninger i det her land. De har ikke kunnet opspare mange millioner.

- Spørgsmålet er, om man kan gøre det lidt bedre, og det tror jeg faktisk godt, at man kan, hvis man er villig til det, siger Pernille Skipper.

Også støttepartiet SF er glad for regeringens forslag, men havde ønsket sig lidt mere.

- Det er i hvert fald et skridt i den retning, men det løser ikke alle problemerne med den måde, som de borgerlige har forringet efterlønnen på. Det tror jeg heller ikke, at statsministeren tror overhovedet. Det gør det nemlig ikke, siger formand Pia Olsen Dyhr (EL).

Forringelsen af efterlønnen var et ønske fra de blå partier og De Radikale. Sidstnævnte sad i regering med Socialdemokratiet og SF, da det blev gennemført, og krævede, at hele regeringen stemte for.

Spørgsmål: Men efterlønnen er en ordning til flere milliarder. Her er der afsat tre. Der er vel lang vej?

- Det er første gang, jeg tror siden 70'erne, at vi får en diskussion om pension. I mange år har vi snakket om, at man skulle arbejde, til man segner. Nu diskuterer vi, at man skal have lov at trække sig tilbage, inden man er helt slidt ned. Det er det historiske i det her, siger hun.