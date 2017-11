EL og R vil aflyse nye gødningsregler efter tvivl om beregning

Enhedslisten og De Radikale vil have miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til at forklare sig hurtigst muligt, efter en anerkendt forsker ifølge Berlingske sår tvivl om Landbrugspakkens regnemodel for kvælstofudledning.

Begge partier indkalder ministeren i et hastesamråd. Hele Landbrugspakken bør trækkes tilbage, siger Ida Auken, miljøordfører for De Radikale.

- Det er dybt alvorligt at bygge hele sin lovgivning på et så usikkert grundlag, der slet ikke er regnet igennem.

- Derfor må ministeren trække Landbrugspakken tilbage, indtil han ved, hvad der sker med for eksempel grundvandet. Det afgørende for mig er, at det simpelthen ikke er et fagligt grundlag for Landbrugspakken. Den er baseret på gætværk, siger hun.

Samme melding lyder fra Enhedslistens miljø- og landbrugsordfører, Maria Reumert Gjerding.

- Fundamentet for Landbrugspakken er reelt smuldret. Det er dybt rystende, at den model, der har beregnet Landbrugspakkens miljømæssige konsekvenser, er fejlagtig og utilstrækkelig, skriver hun i en kommentar.

- Det kan reelt betyde, at flere tusinde ton ekstra kvælstof ender i vores fjorde, vores natur og drikkevand hvert eneste år som følge af blå bloks landbrugspakke. Det kan få dybt alvorlige konsekvenser for vandmiljøet ved vores kyster og for vores drikkevand.

Forskeren Bjørn Molt Petersen, som tidligere har arbejdet ved Aarhus Universitet, har i et halvt år gennemregnet omfattende dele af Landbrugspakken, skriver Berlingske.

Han konkluderer, at der er væsentlige fejl og usikkerheder bag en afgørende regnemodel for Landbrugspakken.

Bjørn Molt Petersens arbejde er finansieret af en af de helt store kritikere af Landbrugspakken, Danmarks Naturfredningsforening. Men konklusionen bakkes op af en række forskere inden for feltet.

Og Ida Auken har også fuld tillid til Bjørn Molt Petersen, selv om hans arbejde er finansieret af Danmarks Naturfredningsforening.

- Alle de forskere, der arbejder med kvælstof i Danmark, er enige om, at det er ham, der bedst forstår de modeller, der ligger bag Landbrugspakken, siger hun.

Blå blok indgik i december 2015 en aftale om Landbrugspakken. Pakkens i alt 30 initiativer skulle gøre livet lettere for de danske landmænd, som fik lov at fylde mere gødning på deres marker.