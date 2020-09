EL og R kritiserer regeringens cementaftale: Groft oversolgt

Aftale om at mindske udledning indeholder ikke sanktioner, og mål blev sat sidste år. Støttepartier skuffede.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kaldte det i sidste uge "fantastisk positivt", at cementvirksomheden Aalborg Portland indgår en aftale med regeringen om at mindske udledningen med en tredjedel frem mod 2030.

Men det viser sig, at Danmarks største enkeltudleder af CO2 satte målet sidste år, og at aftalen ikke indeholder sanktioner.

Det kritiserer både Enhedslisten og De Radikale.

- Aftalen med Aalborg Portland er massivt oversolgt. Vi taler om den suverænt største udleder af CO2 i Danmark, som i det seneste år har øget sin udledning med 30 procent og måske mere.

- Nu skal de over ti år reducere med det tilsvarende, jeg er ikke synderligt imponeret, siger klimaordfører Mai Villadsen (EL).

Cementproducenten skal i 2030 have reduceret sin CO2-udledning med 660.000 ton. Det er knap en tredjedel af Aalborg Portlands samlede CO2-udledning på cirka 2,2 millioner ton i 2018.

Til sammenligning vedtog et bredt flertal i Folketinget i december sidste år en klimalov, hvis hovedmål er at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent. Det er set i forhold til niveauet i 1990.

Virksomheden selv kalder det ambitiøst, og at det er det, man kan nå med kendte teknologier indenfor cementbranchen. De Radikale er uenige.

- Den her aftale er desværre groft oversolgt. Det er, som om den står alene. Som om regeringen har dette som løsningen på cementproduktion i Danmark, og hvordan vi når i mål med 2030-målsætningen, siger klimaordfører Ruben Kidde (R).

Også Klimarådet, som er regeringens uafhængige eksperter på klimaområdet, er uenige. Det er kun en tredjedel af det, der er behov for, hvis samfundet skal leve op til målet om 70 procent.

Så hvis virksomheden fortsat udleder drivhusgasser i det omfang, der er lagt op til, er der "et stort problem med den grønne omstilling". Så skal der findes andre alternativer. Mai Villadsen er enig.

- Vi har en målsætning på 70 procent, som betyder, at hvis nogen ikke reducerer med 70 procent, skal andre holde for, siger hun.

Regeringen håber på flere samarbejdsaftaler med virksomheder. Men begge ordførere gruer for, at dette er niveauet.

- Tilgangen til at lave samarbejder med virksomheder er god. Men det kan absolut ikke stå alene, og regeringen er ved at oversælge meget på det grønne område nu her, siger Ruben Kidde.

Foruden målet vil regeringen og Aalborg Portland se på, hvordan virksomheden kan komme længere end en reduktion på de 30 procent.