EL ønsker sundhedsfaglig vurdering inden lempelser i kirker

- Men det, der er helt afgørende, er, at vi får en sundhedsfaglig vurdering (fra Sundhedsstyrelsen red.) af det, fordi det afgørende er, at vi har nogenlunde ens regler i forhold til, når man er forsamlet indendørs. For risikoen for smittespredning er anderledes, end den er udendørs.

Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, er åben over for at se på, om afstands- og arealkravene i kirker og trossamfund skal lempes.

Det siger han, efter Venstre har foreslået at fjerne restriktionerne. Her mener partiets kirkeordfører, Louise Schack Elholm, at de nuværende areal- og afstandskrav ikke længere giver mening.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er "fuldstændig enig" i, at restriktionerne i kirken skal ændres.

- Nu står vi i en situation, hvor de fleste andre restriktioner er ophævet, vi ser, at folk samles i forskellige sammenhænge, og vi har rigtig mange vaccinerede.

- Så er der ingen grund til at fastholde de her ret rigide regler, vi har for folkekirken.

Ifølge de nuværende regler for kirker og trossamfund må der maksimalt tillades adgang for en person per fire kvadratmeter gulvareal.

Hvis deltagerne for det væsentligste sidder ned, må der være en person per to kvadratmeter gulvareal.

Fra 1. august lempes arealkravet i kirkerne, så der mindst skal være to kvadratmeter per person, uanset om man står op eller sidder ned.

Men DF ønsker altså at justere arealkravene nu.

- For hver eneste uge hvor vi lever med unødige strenge restriktioner, går det ud over nogle mennesker.

- Uanset om det er barnedåb, ægteskab, begravelse eller bisættelse, så er det jo nogle af de største ting, der sker i folks liv. Derfor skal man ikke opretholde restriktionerne i kirken et sekund længere, end det er højst nødvendigt, siger Kristian Thulesen Dahl (DF).

Han synes heller ikke, det er nødvendigt at vente på en sundhedsfaglig vurdering først, da antallet af indlæggelser er lave, og "mange mennesker" er vaccineret mod corona.

Enhedslisten coronaordfører, Peder Hvelplund, ser heller ingen grund til at have restriktioner længere, end det er "højst nødvendigt".

- Det afgørende er, at vi kommer i mål i forhold til at få færdigvaccineret den sidste del af befolkningen, og det er vi heldigvis godt på vej til, siger han.

Det er ikke lykkedes Ritzau at få en kommentar fra kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S).