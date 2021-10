Peder Hvelplund og Enhedslisten er utilfreds med, at Danmark har solgt vacciner fra Moderna til Australien, i stedet for at donere dem til fattige lande. (Arkivfoto)

EL kritiserer regeringen for at sælge coronavacciner

Lidt over 200.000 vaccinedoser er blevet købt af Australien, mens Rwanda modtager donation på 250.000 doser.

- Det er fuldstændig usmageligt, at vi midt i en pandemi begynder at opføre os som en krejlernation.

Sådan siger Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, om regeringens beslutning om at sælge 200.400 overskydende mRNA-vacciner fra Moderna til Australien.

Australien har anmodet om at købe overskydende vacciner, og de ankom allerede til Australien i september som en del af et samlet salg af en million vaccinedoser fra flere EU-lande.

Udenrigsministeriet meddeler i pressemeddelelsen, hvor salget af vacciner til Australien bliver annonceret, at Danmark donerer 250.000 coronavacciner fra Johnson & Johnson til det afrikanske land Rwanda.

Men det er ikke nok til at formilde Enhedslisten, der vil hive både udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd om sagen.

- Vi skal jo netop sikre, at vaccinerne når derhen, hvor behovet er størst, ikke i forhold til dem, der har flest penge, siger Peder Hvelplund.

- Derfor ville det oplagte jo også være, at når vi har overskydende mRNA-vacciner så donerer vi også dem gennem Covax-samarbejdet, som netop kan sikre, at de bliver distribueret til dér, hvor behovet er størst.

- Og selv om mRNA-vacciner er svære at håndtere både logistisk og i forhold til at få dem distribueret ud, så er der lande, der vil være i stand til at løfte den opgave.

- Derfor er det fuldstændig uforståeligt, at regeringen ikke i stedet sikrer, at de vacciner bliver doneret til Covax-samarbejdet, fordi det er på den måde, at vi bedst muligt, og ud fra en sundhedsfaglig betragtning, bekæmper pandemien bedst, siger han.

Covax er et internationalt samarbejde, som blandt andet er ledet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Det arbejder ud fra tanken om, at ingen i verden er sikre, medmindre alle er sikre.

Peder Hvelplund mener, at det må være Covax, der skal beslutte, hvilke lande der skal have doneret vacciner.

Danmark donerer også 250.000 doser coronavacciner fra Johnson & Johnson til Rwanda, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) torsdag i en pressemeddelelse.

- Pandemien har store udviklingsmæssige konsekvenser for det afrikanske kontinent.

- Derfor er jeg også glad for, at vi ad flere omgange har været i stand til at sende danske covid-19-vacciner til en række lande i Afrika, siger han.

Vaccinedoserne, som skal til det afrikanske land, ligger i øjeblikket på lager hos Statens Serum Institut.

Danmark har tidligere doneret 358.700 vaccinedoser til Kenya fra danske lagre.

Derudover har Danmark doneret en million doser gennem Covax.

Den danske regering vil derudover øremærke yderligere to millioner vaccinedoser, som skal sendes til i alt 12 lande i Afrika, herunder Sydafrika, Mali og Uganda.