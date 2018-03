EL kræver svar om dansk involvering i Puigdemonts anholdelse

Sådan lyder det fra Enhedslistens udenrigsordfører, Søren Søndergaard. Han understreger, at han ikke selv tror, at det er tilfældet, men han har alligevel behov for at stille spørgsmålet.

- Jeg opfatter det som en selvfølge, at de vil svare, at de ikke har været involveret i det, og at de ikke har haft kendskab til, at en fremmed efterretningstjeneste har opereret på dansk jord.

- Det er mere for at få ro i sjælen for alle. Vi ser eksempler på, hvordan det bliver mere og mere almindeligt, at fremmede efterretningstjenester laver aktioner i andre lande, siger ordføreren.

Puigdemont blev tidligere søndag anholdt af tysk politi, efter at han rejste ind i Tyskland fra Danmark, skriver flere medier. Mandag stilles han for en dommer i Tyskland.

I Spanien er han sigtet for "oprør" og risikerer op til 25 års fængsel.

Siden torsdag havde Puigdemont været på besøg i Finland, hvor han blandt andet skulle mødes med finske politikere. Han skulle efter planen rejse ud af landet igen lørdag eftermiddag.

Men afrejsen blev angiveligt fremskyndet, efter Finland modtog en europæisk arrestordre på ham fra Spanien.

Anholdelsen søndag skete ved motorvej A7 nær den dansk-tyske grænse.

- Man kan undre sig over, hvordan man lige ved, at han kommer kørende gennem den grænseovergang til Tyskland, siger Søren Søndergaard, der ikke vil spekulere i, hvordan det er sket.