Støttepartier kræver flere jordemødre og rettigheder til fødende

Regeringens støtteparti Enhedslisten vil finde 300 millioner kroner til forbedring af landets fødeafdelinger.

Det siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL), inden forhandlingerne på området begynder onsdag. Pengene skal findes senest på finansloven.

- Pengene skal sikre, at vi kan ansætte flere jordemødre og give konkrete rettigheder til fødende og forældre.

- Det gælder til fødselsforberedelser, at der faktisk er en jordemor til stede under fødslen, og at der er plads til at blive efterfølgende på fødegangen, siger Villadsen.

- Rettighederne skal sikre, at der ikke bliver skåret hjørner rundt omkring på nogen fødegange. Og at det ikke kun er noget, vi taler om i en kort periode, men glemmer igen.

- Vi skal finde pengene, for ellers risikerer vi, at de tages fra det resterende sundhedsvæsen, siger Villadsen.

Siden årsskiftet har en række medier, blandt andre Femina og DR, sat fokus på forholdene på landets fødegange.

Der er beskrevet kritisable forløb. Det har blandt andet sat fokus på forholdene i Region Hovedstadens fødeafdelinger.

Det gælder eksempelvis historier om akutte kejsersnit, fordi problemer ikke blev opdaget i tide grundet travlhed.

På et samråd om emnet tilbage i marts udtalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at "fødselsområdet fortjener at blive prioriteret meget højt, også højere end det er blevet indtil nu".

Ifølge Villadsen stilles der mange krav til jordemødrene. Travlheden blandt dem gør, at der skal ansættes flere. Det skal pengene især gå til.

- Travlheden skyldes ikke ene og alene bureaukrati eller krav ovenfra. Det skyldes, at der er mange komplicerede fødsler nu til dags, og at jordemødrene er meget få, når de er på vagt.

- Derfor skal vi sikre, at de får bedre forhold, og at der kommer rettigheder til den enkelte fødende, så vi ikke igen oplever, at folk bliver sendt i taxa fra et hospital til et andet undervejs i fødslen.

- Eller at nybagte forældre sendes på gaden, bare få timer efter at have været igennem noget så livsomvæltende som at få et barn, siger Villadsen.

Hos et andet støtteparti SF siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen, at hun ser frem til, at Sundhedsstyrelsen kommer med anbefalinger til fødselsområdet.

Partiet vurderer selv, at der skal 150 millioner kroner til for at forbedre forholdene.

- Det vigtige er, at vi får nogle minimumsrettigheder til fødende. For os er det vigtigt, at vi sikrer rettigheder til de to døgn, hvor man kan blive på barselsafdelingen efter fødslen, og at man får nogle forberedelser, der seriøst tager sig af de fødende i nogle små hold, siger SF'eren.