EL går med i tobaksaftale men kalder det symbollov

Det betyder konkret, at alle institutioner skal lave en rygepolitik, som skal definere konsekvenserne ved at overtræde forbuddet. Enhedslisten er gået med i aftalen, men kalder det samtidig symbollovgivning.

Det bliver forbudt at ryge på grundskoler og ungdomsuddannelser fra sommeren 2021 i en ny tobaksaftale, som et bredt flertal i Folketinget står bag.

- Der er ingen tvivl om, at det er en form for symbollovgivning, fordi det er en lov, vi hverken kommer til at håndhæve eller sanktionere selv. Men det er et klart signal til skolerne, og der kommer en indfasningsperiode, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL).

I dag er der forbud mod rygning på matriklen på de gymnasiale uddannelser, men forbuddet kommer fremover også til at omfatte for eksempel erhvervsskoler og forberedende grunduddannelser.

Enhedslisten har en udlægning, som sundheds- og ældreborgmester Magnus Heunicke (S) ikke er enig i.

- Jeg er ikke helt enig i selve definitionen. Vi indfører det, man har efterspurgt, nemlig røgfri skoletid i folkeskolen, gymnasier og erhvervsskoler.

- Jeg er godt klar over, at nogle elever vil være dødtrætte af det, men sagen er den, at målinger viser, at langt de fleste - også af de unge rygere - ville ønske, at de ikke var begyndt, siger han.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har 22 af 98 kommuner allerede røgfri skoletid for både elever og ansatte. Syv kommuner har for eleverne.

Derudover indeholder aftalen en række tiltag. Alle andre smage end tobak og mentol bliver forbudt i e-cigaretter.

Der indføres ens emballage for alle tobaksvarer og e-cigaretter, og produkterne skal være skjult på alle salgssteder.

Der er dog en undtagelse i form af fysiske butikker, der har specialiseret sig i salg af cigarer, piber, pibetobak og e-cigaretter.