EL: Uddannelse skal tælle som job ved opholdstilladelse

Det kan bedre betale sig at tage et ufaglært job end at uddanne sig for udlændinge, som søger opholdstilladelse, mener Enhedslisten, der vil have ændret reglerne.

- Det er så vigtigt, at mennesker, der bor og lever i Danmark, har en chance for at få en uddannelse og kan bidrage med de evner, de har til vores fællesskab. Vi mangler sygeplejersker, ingeniører og mennesker til vigtige funktioner i vores samfund.

- Det giver ingen mening at fortælle mennesker, der kan og vil, at de skal droppe ud af deres uddannelse, hvis de skal have en permanent opholdstilladelse, siger Pernille Skipper.

Partiet ved endnu ikke, hvor mange det vil omfatte og har ikke sat penge af til forslaget, men venter ikke, at det vil medføre store omkostninger.

Reglerne blev sidst ændret under daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i 2016, så kun fuldtidsarbejde tæller med ved optjening af ret til ophold.

Forslaget gælder folk, som i forvejen har midlertidig opholdstilladelse, der er lovligt i Danmark

- Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt der kommer færre eller flere til Danmark. Det er et spørgsmål om, hvordan vi integrerer dem, der er her allerede, siger Skipper.

Den socialdemokratiske regerings støttepartier og Alternativet har tidligere tilkendegivet, at de støtter ændringen.

Men Socialdemokratiet stemte selv for lovforslaget i 2016.

Frygten er, at udenlandske studerende kommer til Danmark, får betalt en uddannelse, mens de får SU og siden får mulighed for ophold.

Skipper erkender, at folk i arbejde betaler skat og bidrager til statskassen, mens folk i uddannelse koster staten penge.

- På den korte bane koster det penge, og sådan er det jo. Men på den lange bane kan det godt betale for os som samfund, så vi har læger, ingeniører og pædagoger, der kan tage sig af vores børn, siger Skipper.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).