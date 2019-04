EL: Samtykke før sex kan ske ved kys, berøring eller et nik

Meget tyder på, at Folketinget i den næste samling skal stemme om en ny voldtægtslovgivning. Ændringen skal føre til, at der skal være samtykke før sex.

Partiet kunne i november sidste år ikke samle flertal for en ny lovgivning. Men nu har regeringen sat arbejdet i gang, så en ændring kan finde sted.

- Vi ønsker en lovgivning, som betyder, at man aktivt skal sørge for, at den, man har sex med, rent faktisk også vil det.

- Man skal have et samtykke. Det betyder ikke, at man skal skrive under på et stykke papir, siger Skipper.

Hvis en person er i tvivl om, hvorvidt den anden person vil have sex, skal den første person stoppe.

I dag er det ifølge Skipper op til ofret at sige tilstrækkeligt fra. Og det er det, som retssagerne ofte drejer sig om, mener Skipper. Altså har ofret sagt nok fra.

- Vi skal sørge for, at man har sikret sig, at den anden person rent faktisk gerne ville. Det betyder ikke en omvendt bevisbyrde, eller at man skal have kontrakter med.

- Men vi skal skifte ansvar, så man har et ansvar over for den, man har sex med, og at det ikke er den anden persons ansvar at sige fra.

- Altså hvis den anden person ingenting gør, må man ikke have sex med vedkommende. Man skal med en handling indikere, at man gerne vil det, siger Skipper.

Hun tilføjer, at det eksempelvis kan være et kys, en berøring eller et nik.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har torsdag netop udpeget højesteretspræsident Thomas Rørdam som ny formand for Straffelovrådet.

Rådet skal som det første se på straffelovens voldtægtsbestemmelse. Det skal ske med henblik på en lovændring om samtykke før sex.

Ligeledes torsdag havde Enhedslisten sammen med Socialdemokratiet, De Radikale, Alternativet og SF et beslutningsforslag til afstemning om emnet.

Det blev nedstemt af regeringen og Dansk Folkeparti. Det med begrundelsen om, at man først ønsker at se, hvad Straffelovrådet finder frem til.

- Det siger sig selv. Alle seksuelle handlinger skal være frivillige, siger Pape fra Folketingets talerstol torsdag.

- Når regeringen stemmer nej, er det ikke et udtryk for, at det går i glemmebogen. Tværtimod, siger Pape, der tilføjer, at en lovændring kræver en grundig gennemgang af området.

Det er planen, at der i næste folketingssamling fremsættes et forslag til en lovændring.