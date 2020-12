EL, SF og DF vil sende elever på tidlig juleferie

Det mener Enhedslisten, Dansk Folkeparti og SF.

Peder Hvelplund, som er Enhedslistens sundhedsordfører, påpeger, at det er en god måde at få smitten ned blandt de unge.

- I og med at smitten især er stigende blandt de yngre årgange, så kunne man overveje både at sende ungdomsuddannelser og de ældste klasser i skolerne hjem på en tidligere juleferie for simpelthen at begrænse aktiviteten, siger han.

Det er sundhedsordfører i SF, Kirsten Normann Andersen, helt enig i.

- Vi ved, det er de unge, der er smittebærere, og derfor kan det være nødvendigt, at vi reducerer muligheden for, at unge er sammen med mange andre unge, siger hun.

Enhedslisten mener også, det kan give mening at lukke restauranter og barer i en periode.

SF kan godt forestille sig, at restauranter og barer i de hårdest ramte områder i landet kan være nødt til at lukke i en periode.

Søndag klokken 10 skal Folketingets sundhedsordførere til orientering om coronasituationen med sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

EL, DF og SF forventer, at det bliver et møde, hvor Heunicke vil fortælle om, hvad sundhedsmyndighederne anbefaler i den nuværende situation i Danmark. Og nye restriktioner kan være på vej, lyder det.

Heuncike skrev lørdag på Facebook, at "ingen skal tvivle på, at vi er parate til at tage de tiltag og restriktioner i brug, som er nødvendige for at bevare epidemien under kontrol og sikre vores sundhedsvæsen".

Lørdag eftermiddag skrev statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook, at regeringen "overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere".

Det sker, efter et rekordhøjt smittetal på 2115 nye smittede lørdag.

Tallet lørdag dækkede dog over mere end 24 timer. Det skyldes, at der natten til fredag var teknisk vedligehold på serverne hos Statens Serum Institut.

Fredag rykkede Region Hovedstaden desuden som den første region op i risikoniveau 4 i på den nationale skala for risikovurdering. Skalaen går fra et til fem.