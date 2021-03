EL: Paradoks at S er hårdere end Løkke over for børn i Syrien

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener, at den socialdemokratiske regering, som hendes parti selv har peget på, har strammet linjen over for børn med dansk tilknytning i syriske flygtningelejre mærkbart.

Hendes parti arbejder hårdt på at få børnene - og som sådan også deres mødre - hjem. Hvilket altså ifølge retsordføreren bizart nok havde været lettere under den tidligere regering.

- Den blå regering hev ikke børnene hjem. Men det er fuldstændigt korrekt, at Lars Løkkes regering havde en anden praksis på dette her område. Man kan sige en mildere linje.

- Eksempelvis er der en af de her kvinder, der har to børn, der havde fået en forventning om, at hun kunne komme hjem. Og det er mit klare indtryk, at arbejdet med at få hende hjem, var i gang, siger Rosa Lund.

- Så ja, det er da paradoksalt for Enhedslisten, at situationen havde set anderledes ud, hvis statsministeren havde heddet Lars Løkke Rasmussen.

Henvisningen til den konkrete sag med moren til to børn, har tidligere justitsminister Søren Pind (V) bekræftet på Twitter.

I en kommentar til en nyhedsartikel om, at børnene risikerer at blive radikaliserede, skrev han onsdag:

- Og derfor var de på vej hjem. Så kom der ny regering. Og nu sidder de der endnu.

Enhedslisten er svært utilfreds med en stribe punkter i den måde, den nuværende regering under Mette Frederiksen (S) har håndteret børnene og deres møde på.

- Det tyder på, at ting er blevet fordrejet over for Folketinget. Der bliver konstant henvist vil en myndighedsgruppe, som aldrig mødes.

- Det praksisskifte, der har været fra den sidste regering til denne her regering, blev ikke tydeliggjort over for Folketinget. Så har vi de her mulige oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som ministeren hverken vil be- eller afkræfte, siger Rosa Lund.

- Man har også frataget kvinderne konsulær bistand. Og der er vi simpelthen i tvivl om, hvorvidt det er sket efter forvaltningslovens regler.