Faglig direktør hos Statens Serum Institut, Kåre Mølbak kom mandag med udtalelser under en høring om mink, som ifølge Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, er rystende i forhold til regeringens håndtering af mink under coronakrisen.

EL: Nye oplysninger om strategiskifte belaster Mogens Jensen

Da Statens Serum Institut (SSI) i sommer sammen med Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed blev bedt om at lave et beslutningsgrundlag om mink, var det med en bunden opgave om, at minkerhvervet skulle bevares, og at aflivning af mink skulle stoppes.

Det fortæller faglig direktør i SSI Kåre Mølbak mandag til DR Nyheder efter en høring i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

- Det var den præmis, vi fik at arbejde med. Vi får nogle spørgsmål, og så besvarer vi dem.

- Det er ikke os, der er beslutningstagere i det her land, vi får nogle spørgsmål og prøver at besvare dem, så godt vi kan, ud fra et fagligt grundlag, siger Kåre Mølbak.

DR Nyheder har fået aktindsigt i beslutningsgrundlaget, som blev udarbejdet 2. juli.

7. juli lavede regeringen en ny strategi, som betød, at minkbesætninger, som var ramt af smitte med coronavirus, ikke længere skulle slås ned.

I stedet skulle der være øget fokus på brug af værnemidler som mundbind og handsker samt brug af sprit og tøjskift på minkfarmene.

Nogle måneder senere viste det sig, at strategien ikke havde den ønskede effekt, for smitten fortsatte med at sprede sig fra minkfarmene.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener, at fødevareminister Mogens Jensen (S) har "svigtet folkesundheden".

- Indtil nu har Mogens Jensen jo fastholdt, at strategiskiftet var med baggrund i en sundhedsfaglig vurdering, siger han til Ritzau.

- Hvis den sundhedsfaglige vurdering har haft som forudsætning, at det ikke må komme til at gå ud over erhvervet, at erhvervet skulle bevares, så er det jo reelt ikke en sundhedsfaglig vurdering. Så er det en vurdering under nogle helt bestemte forudsætninger, nemlig at minkerhvervet skal bevares.

- Derfor er det her rystende i forhold til de forklaringer, der tidligere er kommet fra Mogens Jensen, siger Peder Hvelplund.

Hele oppositionen har krævet Mogens Jensens afgang, fordi regeringen tidligere i november krævede alle minkbesætninger aflivet uden at have lovhjemmel til beslutningen.

Enhedslisten har ligeledes stillet sig kritisk over for ministeren.

For Enhedslisten har det imidlertid handlet mindst lige så meget om, at regeringen i partiets øjne har handlet for sent i forhold til at komme smitte fra minkfarme til livs.

Derfor har Enhedslisten kaldt Mogens Jensen i et samråd, som bliver afholdt på torsdag.

Dagen forinden kommer en redegørelse om sagen.

Spørgsmål: Det, du hører i dag, betyder det noget for jeres samlede vurdering?

- Det er klart, at det er noget af det, vi kommer til at tage med i vores samlede vurdering, siger Peder Hvelplund.

Han vil i første omgang afvente redegørelsen fra Mogens Jensen. Både i forhold til spørgsmålet om den manglende lovhjemmel, som fødevareministeren har sagt, at han ikke var bevidst om, da regeringen 4. november meldte ud, at alle mink skulle aflives.

Men også om, "hvorfor man overhørte de temmelig alvorlige advarsler, der kom fra sundhedsmyndighederne i september, som havnede på ministerens bord 23. september, men hvor han først reagerede 1. oktober".

- Når vi har set redegørelsen igennem, og Mogens Jensen har haft mulighed for at svare på samrådet, så kommer vi til at gøre vores endelige stilling op, siger Peder Hvelplund.