EL: Danmark skal tage imod flygtninge fra Afghanistan

- Det bliver der simpelthen nødt til at være en større form for anerkendelse af.

- Man kan ikke være dybt involveret i 20 års fejlslagen krig og så ikke være med til at sørge for, at der faktisk bliver taget hånd om nogle af de mennesker, som nu er i akut livsfare.

Sådan siger Enhedslistens forsvars- og udenrigsordfører, Eva Flyvholm, om den tilspidsede situation i Afghanistan, hvor Danmark lige nu forsøger at få både danskere og afghanske ansatte, der har arbejdet for Danmark, ud af landet.

Det sker, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban har overtaget kontrollen med landet.

Ud over at få de afghanere ud, der har samarbejdet med Danmark, mener Enhedslisten, at Danmark bør tage imod flygtninge fra Afghanistan, nu hvor mange mennesker forsøger at flygte fra landet.

Disse ønsker vil Eva Flyvholm tage med til et virtuelt møde om situationen i Afghanistan i Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget, der begynder mandag klokken 13.

- Danmark har altså også et meget stort menneskeligt ansvar, der rækker videre end det.

- Det er 20 år, Danmark har været i krig. Nu bliver man fra dansk side nødt til at sige, at vi også er klar til at tage flere flygtninge fra Afghanistan.

- Altså melde ud, at man gerne vil tage en kvote af flygtninge fra Afghanistan, så man også kan aflaste i forhold til nabolandene, siger hun.

Eva Flyvholm siger, at det er svært at sætte et konkret tal på nu, fordi det samlede antal personer, der flygter ud af Afghanistan, ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

I Folketinget er der et klart flertal for en meget stram udlændingepolitik, så hvad er egentlig Enhedslistens forhåbninger til, at Danmark vil tage flere flygtninge?

- Det er svært i Danmark. Vi har set gang på gang, hvordan stram udlændingepolitik går frem for alle andre hensyn i det her land.

- Vi må samtidig holde fast i, at Danmark har et helt særligt ansvar.

- Efter 20 års fejlslagen krig, hvor Taliban nu sidder på hele landet, så er tusindvis af mennesker i akut livsfare, siger Eva Flyvholm.

Mandag klokken 15 bliver der ifølge B.T. holdt møde i Flygtningenævnet, hvor situationen i Afghanistan vil blive drøftet.