EL: Bramsen skal garantere en undersøgelse af kritik mod FE

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) skal onsdag i samråd for at svare på, hvad der skal ske med de kritikpunkter mod Forsvarets Efterretningstjeneste, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET, har fremlagt.

Det siger forsvarsordfører og medlem af Forsvarsudvalget Eva Flyvholm (EL), der står bag samrådsindkaldelsen.

- Noget af det, jeg gerne vil høre fra ministeren, er en fuldstændig klokkeklar garanti for, at vi får en ordentlig undersøgelse af de meget alvorlige kritikpunkter. Og at vi kan forvente, at det skal lægges frem - også for offentligheden, siger hun.

I slutningen af august udsendte TET en senere meget omtalt pressemeddelelse. Her fremgik det, at tilsynet mistænker FE for både at have handlet i strid med loven og for efterfølgende at lyve om det.

På baggrund af tilsynets kritik har forsvarsminister Trine Bramsen (S) reageret ved at hjemsende FE-chef Lars Findsen, tidligere departementschef og FE-chef Thomas Ahrenkiel samt yderligere to ledende medarbejdere.

Siden hen har der også været spekuleret i, om Trine Bramsen (S) blandede sig i den pressemeddelelse, som blev udsendt i august.

En aktindsigt, som Ritzau har fået i Forsvarsministeriet, viser, at ministeriet og TET kommunikerede flittigt i tiden op til udsendelsen.

Samtidig fremgår det, at TET ændrede i sin pressemeddelelse efter ønske fra ministeren.

Eva Flyvholm (EL) mener i den forbindelse ikke, at der er noget mærkeligt i, at tilsynet og ministeriet kommunikerer om, hvad der præcist står i det, TET melder ud.

- Hvis ministeren havde lukket det ned, så ville det have været et klokkeklart brud på de demokratiske spilleregler. Så det er jeg meget godt tilfreds med, at hun ikke har gjort, siger hun.

Til gengæld har tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kritiseret Bramsen for ikke at stoppet pressemeddelelsen.

I den forbindelse burde hun ifølge ham have "sikret, at det ikke blev udbasuneret for hele verden, at vi havde en aftale med NSA".

Han henviser til et samarbejde mellem FE og og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om at hente data fra internationale kabler, som FE har adgang til. Det har Weekendavisen afdækket.

Det samarbejde blev ifølge avisen etableret i slutningen af 1990'erne af den daværende statsminister, Poul Nyrup Rasmussen (S).

Sidenhen er samtlige forsvarsministre blevet informeret grundigt om aftalen, har avisen beskrevet.