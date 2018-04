E-sport trækker medlemstal i idrætsforeninger op

Det viser Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers (DGI) årlige medlemsopgørelse, hvor antallet af e-sportsmedlemmer for første gang er registreret.

Computerspil foregår ikke længere kun i de private hjem rundt omkring. Et stigende antal danskere spiller nu computerspil i landets idrætsklubber.

I alt spiller 2105 børn, unge og voksne over hele Danmark Counter-Strike, Fifa og andre computerspil i foreningsregi.

Et tal, der er kraftigt stigende, og det glæder Søren Brixen, administrerende direktør i DGI.

- Vi har set en meget fin vækst i e-sport i idrætsforeningerne, og vi er rigtig glade for, at vi på den måde kan tiltrække en ny gruppe unge, som ser en stor fornøjelse i at blive en del af det fællesskab og det samvær, som man har i en idrætsforening, siger han.

Ved udgangen af 2017 var der ifølge DGI 68 registrerede e-sports-foreninger i landet.

Opstarten af nye foreninger vokser med sådan en fart, at DGI forventer det dobbelte antal i 2018. Særligt stigende tv-omtale af sporten og store danske hold som "Astralis" er med til at øje opmærksomheden omkring sporten.

Søren Brixen forventer dog ikke, at sporten vokser så meget, at den kan en stor sportsgren som fodbold og håndbold, når det kommer til foreningslivet.

- Vi er helt sikker på, at det her bliver et fint supplement til mange af de andre forskellige idrætsgrene, som man kan deltage i.

- Vi kan se, at der i flere flerstrengede idrætsforeninger, hvor man har taget e-sport op, at der prøver e-sportsspillerne også nogle af de aktiviteter, hvor der måske er mere fysisk aktivitet, siger Søren Bendixen.

E-sport er langt fra det eneste område, der oplever fremgang.

Det samlede medlemstal for DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser en fremgang på 9095 unikke medlemmer, så der i alt er 2.230.856 medlemmer fordelt på 11.479 foreninger.