Se billedserie Færre unge ryger "rigtige" cigaretter. Til gengæld er der flere, der damper på e-cigaretter. (Arkivfoto) Foto: Nam Y. Huh/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: E-damp og nikotinposer er unges nye last Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

E-damp og nikotinposer er unges nye last

Højere priser får færre unge til at ryge cigaretter. Til gengæld er forbruget af andre nikotinprodukter i vækst, og det vækker bekymring hos forskere.

Danmark - 23. juni 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det siges, at summen af laster er konstant. Når en dårlig vane stopper, så har en anden det med at tage over. At der er en sandhed i det gamle ordsprog, viser en ny rapport om unges nikotinvaner fra Statens Institut for Folkesundhed. Først den gode nyhed: Unge mellem 15 og 29 år ryger færre cigaretter, end de gjorde for et år siden. - Det vigtigste resultat må være, at vi ser et fald i andelen af unge, der ryger cigaretter, på omkring to procentpoint, siger Lotus Sofie Bast, seniorforsker i tobaksforebyggelse på instituttet. Til gengæld er der flere, der damper på e-cigaretter, lægger en pose med et nikotinprodukt ind under overlæben eller bruger tyggetobak. De produkter er på et enkelt år steget fra at blive brugt af 27 procent af de unge til 28,6 procent. Altså bliver de brugt af mere end hver fjerde af de i alt 13.530, som deltager i undersøgelsen. Overordnet konkluderer den, at det ikke længere er nok at tale om, hvor mange der dagligt eller lejlighedsvist ryger cigaretter.

Læs også: Kræftens Bekæmpelse efterlyser afgifter på nikotinposer

Brug af snus, nikotinposter og tyggetobak er i stigning. Illustration: Ritzau Grafik

"Det helt essentielle her er, at vi også begynder at tale om den store andel af unge i Danmark, der har et forbrug af ét eller flere tobaks- eller nikotinprodukter". Også i Kræftens Bekæmpelse er der glæde over, at færre unge ryger cigaretter. Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse, er ikke i tvivl om, at det er den politiske beslutning om at sætte afgiften op, der slår igennem. Fra 1. april 2020 steg prisen på en pakke cigaretter fra cirka 40 kroner til 55 kroner. - Det er virkelig en god nyhed, at de unge ryger færre cigaretter. Det er dem, der er de mest sundhedsskadelige. Faldet betyder, at der i fremtiden vil være færre af de årgange, der får lungekræft, end blandt dem der er lidt ældre, siger Niels Them Kjær. Men han ærgrer sig over, at det går den anden vej for de alternative nikotinprodukter. For de kan også være sundhedsskadelige og samtidig være det første skridt mod at begynde at ryge cigaretter. - Begynder man med at ryge e-cigaretter eller bruge tyggetobak, kan det næste blive cigaretter, og det er da bekymrende, siger Niels Them Kjær.

Afgifter Vejen frem er derfor ifølge Kræftens Bekæmpelse, at der også kommer afgifter på de alternative produkter. - Nikotinposer er der slet ikke afgifter på. Tobaksindustrien sælger to for ens pris - det er ugens slagtilbud. Konklusionen er, at det, politikerne beslutter sig for at begrænse, begrænses, mens det, de ikke gør noget ved, stiger. Også Lotus Sofie Bast fra Statens Institut for Folkesundhed mener, at prisstigninger på cigaretter kan være en del af årsagen til, at færre unge ryger. Også selv om det de første måneder efter prisstigningen stadig var muligt at købe cigaretpakker til den gamle pris. - Men jeg tænker, at det må være noget af den effekt, der har været, siger hun. Undersøgelsen er lavet en gang før og bliver også gentaget de kommende år. Ud over at følge forbruget er forhåbningen, at den kan sige noget om, hvilken effekt tiltag som højere cigaretpriser, standardiserede tobakspakker og tobak gemt væk under disken har.

relaterede artikler

FAKTA: Handleplan giver højere priser på cigaretter i 2022 23. juni 2021 kl. 04:46

Flere unge bruger produkter med tobak og nikotin - færre ryger 23. juni 2021 kl. 04:45