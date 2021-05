E-Boks er ramt af tekniske problemer hos leverandør

Onsdag aften er e-Boks ramt af driftsproblemer.

Problemerne betyder, at det ikke er muligt at logge ind på sin e-Boks og tjekke mails fra blandt andet det offentlige.

- Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-Boks både via app og web. Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden, skriver e-Boks på sin hjemmeside.